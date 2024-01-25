好市多小屋「超神用途」解鎖！4萬元打造獨立浴廁 專家卻說慘了
時勢造英雄，高房價也能成就「住宅智慧王」。網友分享將市價4萬多元的好市多小屋（戶外儲藏屋）改造成獨立浴廁，讓頂加雅房立刻升級變景觀套房，高級感UP，網友大讚：「很厲害！」但也有人認為冬天洗澡很冷、夏天直接變蒸烤房。不過，專家直言，改造成獨立浴廁的好市多小屋極可能被判定是違建，一旦被檢舉恐面臨拆除處分。
記者徐銘穗/綜合報導
臉書粉專「奇葩裝潢分享中心」日前分享網友圖組投稿，只見頂加雅房落地門窗外出現好市多8呎 X 7.5呎（長238 x 寬223 x 高242公分）的戶外儲藏屋，打開小屋對開門，裡面配置洗手台、馬桶、淋浴間、一組插座，還有兩台抽風機保持空氣流通。而屋外為防止小木屋被風吹走，還有拉繩固定。
好市多小屋的神奇運用讓網友讚嘆不已，直呼「獨立衛浴無誤」、「好有度假感」，但也有人認為下雨天、颱風天要上廁所還要撐傘很麻煩，而且冬天很冷、夏天會很熱。
該好市多小屋為8呎x7.5呎的戶外儲藏屋，售價為4萬5295元。賣點強調具有強固的鋼筋強化結構、可客製化的貨架和儲物系統、具備天窗提供室內自然光線、最大風阻可達104.6公里/小時等。
不過，把好市多小屋改造成獨立浴廁，又在放頂樓加蓋合法嗎？住展雜誌發言人陳炳辰直言，姑且不論該物件放置在頂樓，是否有取得「分管協議」，而獲空間使用權利，雖然不是完全固著在地面上，但單就其馬桶、洗手台設有管線，卻有拆除不易情形，依過往經驗來看，有可能會被判定是違建，一旦被檢舉恐面臨被拆除的命運。
至於好市多小屋旁的頂加雅房，陳炳辰指出，要看是何時建造，若是近期興建的違建，可能會被報拆。他提醒，雖然頂樓加蓋物件租金相對便宜，但住在裡面要考慮有無被報拆可能，且氣候、管線及宵小等風險也都要一併考量。