中華職棒／大巨蛋場租不到300萬！相關人士透露「沒有北部價格」
台北大巨蛋今（25）日傳出有媒體報導，樂天球團得到的消息為場租一場為300萬台幣，甚至有網友「加碼」發文，表示「追加大巨蛋進場、退場，還需要再各付150萬，3連戰成本是1200萬。」，遠雄集團也馬上發出聲明澄清，表示並非事實，根據相關人士透露，大巨蛋場租沒這麼貴，這是「空穴來風」的說法。
記者吳政紘/台北報導
有網友在推特（X）上爆料，認為「據了解50萬為基本牌價，為北部球隊所獲得的報價」，相關人士透露，遠雄應該在2月就會公布正式價格，場租沒這麼貴，另外根本沒有所謂的「北部球團報價」。
相關人士透露，球團報價會是統一的價格，根本沒有北部、南部的價格，據了解，目前也有相關的收費辦法，以及配套措施正在研擬，但會是「統一定價」。
遠雄發布聲明，內文提到：「針對媒體報導稱臺北大巨蛋場租達3百萬元，報導內容與事實不符。國內各球團都有初步向巨蛋公司詢價，為共同發展職棒運動，其收費標準並沒有如報導所述之高額場租，收費標準已呈報台北市政府，討論後正式對外公告。 樂天桃猿職棒球團未與臺北大巨蛋接洽，對於媒體所報導之場租相關內容恐屬臆測。」
而大巨蛋相關費用，今天中華棒協也有召開記者會，秘書長林宗成表示，「大巨蛋在12強賽會是使用公益時段，未來還是希望大的國際賽都可以在台灣、大巨蛋舉行，棒協也會努力爭取。」