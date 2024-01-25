刮刮樂買這張最虧！台彩1招賣到嚇嚇叫　內行認了：是公開的秘密

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貼文曝光後，不少人紛紛回應「真的！生肖年那張我每年都不會買」、「很早就發現了，扣掉500元以下的獎項，回本率還比其他刮刮樂還要低呢」、「但這招確實也很聰明，每年生肖年的刮刮樂還是賣到嚇嚇叫」、「買100%就是最虧的，有高達50%以上機會會刮到小獎一定虧，倒不如拼一個中獎就回本的500元刮刮樂」、「真的是不懂才買那張，算過有超過60％不會回本喔」。
而《NOWnews》記者實際查詢台彩官網，發現今年老樣子還是有這款刮刮樂，配合生肖龍年推出的「金龍獎」，一張販售500元，總發行數為700萬張，雖然是百分之百的中獎率，但是光是100元的獎項就超過總發行數的二分之一，如果加上沒有辦法回本的200元、300元的獎項的話，總計佔據430萬9340張。
用概率來算的話，等於買了這張「金龍獎」有61.5%的機率不會回本，實際上扣一扣，跟其他彩券相比，回本的機率其實差不多，甚至比其他刮刮樂更低；像是另一款同樣500元的「大發利市」，雖然中獎率是42.01%，不過只要中獎就是500元回本，這張回本的機會還高於「金龍獎」，也間接證實100%中獎的刮刮樂確實是行銷策略之一。
《NOWnews》記者去年過年期間也曾購買4張「金兔獎」的刮刮樂，結果4張刮開一張中500元，3張中100元，運氣相當不佳，想當然也是沒有回本。實際詢問信義區彩券行老闆，他透露「很多民眾都喜歡帶小孩來玩這款生肖年刮刮樂，體驗過年刮刮樂氛圍，也有小朋友刮到這款5000元的獎項過，但大人通常更愛拼2000萬超級紅包或是1000元的刮刮樂」彩券行老闆也說「台彩都有把獎金結構公布在官網上，民眾下手之前可以多做點功課」。