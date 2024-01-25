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刮刮樂買這張最虧！台彩1招賣到嚇嚇叫　內行認了：是公開的秘密

▲刮刮樂在每年新春的時候，台彩都會推出多種新款，讓不少人過年都會拼搏手氣，希望財神爺來敲門。（圖/記者張嘉哲攝）
▲刮刮樂在每年新春的時候，台彩都會推出多種新款，讓不少人過年都會拼搏手氣，希望財神爺來敲門。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

農曆新年即將到來，除了期待與親友圍爐、領紅包的環節，當然少不了新年刮刮樂試手氣啦！每年過年，台彩都會推出多款刮刮樂、大樂透加碼一百萬大紅包，彩券行生意都是好到嚇嚇叫。然而，最近已經有不少民眾已經開刮，甚至有人中了200元刮刮樂頭獎10萬元、2000萬超級紅包100萬元都有。就有網友討論「刮刮樂買哪一張最虧？」眾人答案相當一致，也認了真正內行人都不會選擇購買。

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有網友在PTT貼文指出「每次到了過年的時候，大家都會刮刮樂，其中500元的刮刮樂相信大家都很愛，但有一款是標榜100%會中獎，很多人喜歡買，覺得比較不會虧錢，但其實這款刮刮樂中獎的最低金額是100元，這種安慰獎設計心理其實是台彩的高招，如果台彩今天出了一張400元的刮刮樂沒有保證中獎，那銷量絕對不會好到哪，但變成500元100%中獎就賣到嚇嚇叫，不知道大家有沒有發現？」

▲台灣彩券公司日前揭曉新春限定刮刮樂新品，其中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個。（圖／記者顏真真攝）
▲台彩每到過年的時候都會推出多款新春刮刮樂，其中「金龍獎」這款每年配合生肖發行的刮刮樂，是標榜100%中獎率的刮刮樂。（圖／記者顏真真攝）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「真的！生肖年那張我每年都不會買」、「很早就發現了，扣掉500元以下的獎項，回本率還比其他刮刮樂還要低呢」、「但這招確實也很聰明，每年生肖年的刮刮樂還是賣到嚇嚇叫」、「買100%就是最虧的，有高達50%以上機會會刮到小獎一定虧，倒不如拼一個中獎就回本的500元刮刮樂」、「真的是不懂才買那張，算過有超過60％不會回本喔」。

而《NOWnews》記者實際查詢台彩官網，發現今年老樣子還是有這款刮刮樂，配合生肖龍年推出的「金龍獎」，一張販售500元，總發行數為700萬張，雖然是百分之百的中獎率，但是光是100元的獎項就超過總發行數的二分之一，如果加上沒有辦法回本的200元、300元的獎項的話，總計佔據430萬9340張。

▲查看台彩官網這款「金龍獎」的獎金結構，發現有61.5%的機率不會回本，證實100%中獎率只是行銷噱頭。（圖/台彩官網）
▲查看台彩官網這款「金龍獎」的獎金結構，發現有61.5%的機率不會回本，證實100%中獎率只是行銷噱頭。（圖/台彩官網）
用概率來算的話，等於買了這張「金龍獎」有61.5%的機率不會回本，實際上扣一扣，跟其他彩券相比，回本的機率其實差不多，甚至比其他刮刮樂更低；像是另一款同樣500元的「大發利市」，雖然中獎率是42.01%，不過只要中獎就是500元回本，這張回本的機會還高於「金龍獎」，也間接證實100%中獎的刮刮樂確實是行銷策略之一。

《NOWnews》記者去年過年期間也曾購買4張「金兔獎」的刮刮樂，結果4張刮開一張中500元，3張中100元，運氣相當不佳，想當然也是沒有回本。實際詢問信義區彩券行老闆，他透露「很多民眾都喜歡帶小孩來玩這款生肖年刮刮樂，體驗過年刮刮樂氛圍，也有小朋友刮到這款5000元的獎項過，但大人通常更愛拼2000萬超級紅包或是1000元的刮刮樂」彩券行老闆也說「台彩都有把獎金結構公布在官網上，民眾下手之前可以多做點功課」。

▲刮刮樂。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者每年都實測500元的生肖年刮刮樂，經常中到100元。（圖為2022年金虎獎刮刮樂/記者張嘉哲攝）

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