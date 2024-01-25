超哥「海鮮丼飯」周邊店租也超派 東區延吉街14坪租金破8萬5最貴
網紅「超哥」日前因為直播主Toyz到自己開的「超甲組海鮮丼飯」店用餐，點評醋飯非常難吃，結果遭到超哥使用「超派鐵拳」海扁一頓，造成Toyz頭破血流縫10針，也被提告傷害、殺人未遂等罪。而該店所在北市延吉街是東區重要的餐飲戰區，店面租金也超派，實價揭露14坪小店月租金破8.5萬元最貴。
記者徐銘穗/綜合報導
疫後內需餐飲持續增長，根據財政部統計餐飲業2023年營業額為1兆279億元，首度突破1兆元大關，同樣創歷年新高紀錄，年增18.8%，觀察發現餐飲業展店狀況也相對積極，如東區商圈內雖然沿街店面有些空置，但巷弄內的餐飲業開店狀況就很熱絡，成為台北市上班族下班後的重要飲食社交場所。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，延吉街上與巷弄內有許多美食，如燒烤、異國料理等，不過區域內的店面租金則與人潮有關，越靠近忠孝東路的人潮越多，相對租金水準也較高，但跨過仁愛路到南側人潮就會明顯減少，租金也會有明顯落差。
延吉街近2年以來共有8筆的店面實價租金揭露，單價最高是171號的14.6坪小店面，每坪月租5851元，月租8.5萬元，靠近海鮮店的對街店面，去年2月月租10萬元，平均每坪2202元。
曾敬德表示，餐飲業疫情後復甦腳步相當快，餐飲業也經歷過一輪洗牌，傳統大桌式的餐廳，因為大家族聚餐型態減少，也減少許多，另外有些餐飲業面臨到街邊店開店的難題，包括周邊鄰居抗議與排氣等問題，也選擇進駐百貨公司內，不過整體餐飲業的確復甦腳步相當快速。