特企／「大三鮮古早味小吃」傳統與創新融合 定義新北海鮮美食
新北市三重區 — 在當代飲食文化快速演變的背景下，「大三鮮無刺虱目魚古早味小吃」以其別具一格的海鮮料理在新北市的美食版圖上崭露頭角。這家餐廳不僅是由一群對餐飲業充滿熱情的朋友共同創辦，更是他們對於打造一個屬於自己的美食天地夢想的具體實現。
LOGO設計靈感源自虱目魚，這不僅是餐廳的主要食材，也象徵著創始人對美食工藝的尊重與創新精神。其招牌菜品——綜合海鮮，經過百余次的調味嘗試，精確地達到了食材新鮮度與口味平衡的極致。
在食材的採購上，餐廳展現了極高的標準與嚴謹的選擇。所有虱目魚均選擇無土味、當日現殺，並迅速運至台北，保證食材的新鮮與品質。此外，所有食材均需通過團隊成員的嚴格試吃，確保每一道菜品達到最高標準。這種對品質的堅持甚至延伸至若找不到符合要求的供應商，則毅然決然地選擇下架產品。
目前，「大三鮮無刺虱目魚古早味小吃」在三重和板橋設有兩家分店。在確保品質和流程得到充分驗證後，該餐廳計劃逐步擴張至更廣的區域，旨在為更多顧客提供經濟實惠且高品質的美食體驗。目前主要專注於三重和板橋的兩家店面，致力於完善品質和流程。未來，他們計劃逐步擴展到其他地區，希望將平價且美味的料理帶給更多人。
這家新興品牌的故事和堅持，不僅為新北市的餐飲市場帶來新的活力，也為顧客提供了一個全新的海鮮料理體驗。隨著品牌的逐步成熟，期待他們在未來取得更大的成功。