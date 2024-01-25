過年大掃除！「這1物」破了快丟：以免帶衰工作運　貼灶神財庫滿

房市／信義房屋大手筆　豪發百萬業務專屬獎金

▲信義房屋為業務設計許多專屬福利，光年度留任獎金2023年累積發放總金額突破億元，有不少傑出業務年度就領到單筆超過500萬。（圖／資料照片）
▲信義房屋為業務設計許多專屬福利，光年度留任獎金2023年累積發放總金額突破億元，有不少傑出業務年度就領到單筆超過500萬。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

求職網站日前調查，在景氣復甦下，有近9成企業會在農曆年前發放年終獎金，平均值約落在1.32個月；信義房屋除了每年固定提撥公司稅後盈餘1／3作為全體員工年終獎金，針對第一線業務同仁也有專屬的薪獎福利，例如「留任獎勵金」，凡是當年度業績達標，並且符合留任條件，即可領最高無上限的獎金。而根據信義房屋內部統計，單是2023年，總領取人數近千人、公司發出的獎金總額破億元，其中，有不少人因表現傑出，單筆年度留任獎勵金就超過500萬元，堪比上市櫃公司總經理層級年薪。

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信義房屋以房仲本業起家，對第一線業務人員設計許多專屬福利，除新人時期保障半年5萬月薪，且轉正後仍有底薪，同時設計有個人獎金、團體獎金、年終獎金、績效獎金、留任獎勵金等，獎金發放總額無上限；另外，針對有考取不動產經紀人證照者，新人任職滿半年也會加發3.6萬獎勵金；除了以獎金激勵同仁，海外出國獎勵旅遊，也是不限年資都有機會爭取。

其中，留任獎勵金部分，主要是針對年度業績達標、且符合留任條件的業務同仁所設計。根據信義房屋內部統計，2023年領取留任獎勵金的業務人數較前一年成長26%，發放總金額突破億元，其中，有業務單筆獎金就破500萬元。

值得一提的是，為鼓勵同仁追求成長，2024年起獎金制度擴大領取的門檻，不僅有機會較過去能夠提前領取豐厚獎金，計算方式更是大加碼，以新制計算公式來說，若年度業績破千萬，可直接領到百萬以上獎金。

信義房屋三重雙捷店主任陳茲芃就是符合領取資格的其中一員。2022年4月才加入信義房屋的陳茲芃，憑藉腳踏實地做社區服務，例如中元普渡時不只到社區協助，還在自家先煮好健康的桶裝紅茶，搬去讓住戶享用，又或是以「浪浪義賣」攤位加入商圈社區園遊會，她和擅長烘焙的太太出錢出力製作精緻甜點擺攤募款，攤位所得全數捐給動保單位。

對善行拋磚引玉、不求利益、先求服務社區的舉動，深獲消費者信任，使陳茲芃入職第一個完整年就達到業績破千萬、業務區排名前二名的好成績，預期今年也將領到破百萬留任獎勵金。
 

信義房屋表示，除了厚植人才培育、薪資福利，近年也積極打造共融職場，希望讓在職員工都能享有實質的薪資福利、良好的工作環境。尤其近期正值農曆年前後的轉職季，有志挑戰房仲業務工作者，都歡迎加入！詳細福利內容，可上信義房屋徵才網頁（https://hr.sinyi.com.tw/elite）查詢。

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