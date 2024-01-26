台積電效應嘉義起漲！「太保勇士」問千萬內買哪　他笑：買哪都賺

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台灣房屋統計實價登錄嘉義科學園區周邊房價行情，發現成屋部分，中古華廈或大樓產品，漲幅不大，從15.1萬小漲至15.3萬；透天總價從918萬到922萬，小增4萬。不過預售屋則是漲勢驚人，華廈大樓從2022年26.1萬，到2023年平均單價28.4萬，年漲8.8%，而透天總價則從總價1110萬，增至1250萬，增幅達12.6%。
嘉義太保房價蠢蠢欲動，網友在PTT上發問「太保要買哪裡？」直言自己想進場太保，搭台積電話題順風車，「高鐵特區新大樓」、「縣治特區新大樓」及「太保附近新透天（離高鐵／嘉科10分鐘內）」，總預算1000萬以內要買哪。
貼文引發討論，網友封原PO是「太保勇士」，有人支持、有人反對，支持者認為太保縣在「閉著眼買都賺」，但有人提醒太保透天房價早就破千了，「新透天都要1500左右」；反對方則提醒，「太保你現在買，就不要套一輩子在那邊哭哭」。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，嘉義科學園區2022年1月開始推動，2023年5月動土，一年間已為太保房市帶來利多，預計園區2029年完工，未來若台積電進駐，嘉義科學園區將和高鐵嘉義站、故宮南院、蒜頭糖廠、縣治特區、馬稠後產業園區等地，形成共同生活圈，且華泰名品城也將進軍嘉義高鐵站區，設立大型Outlets購物中心，使區域的產經發展與生活機能更加健全。
張旭嵐指出，由於太保房價在高鐵沿線尚屬親民，現階段供給仍以中古透天厝為主，總價千萬左右就能買到50~60坪的透天產品，頗受市場青睞。2023年嘉義太保的預售大樓華廈均價28.4萬元，不僅比台積電放棄進駐的龍潭均價27.5萬元還高，更直逼平鎮的28.9萬，房價表現絲毫不遜於北部都會區。