寶佳6連霸北台建商「推案王」！2024預售案大噴發　桃園這2區最夯

台積電效應嘉義起漲！「太保勇士」問千萬內買哪　他笑：買哪都賺

▲台積電1奈米建廠計畫，傳有意在嘉義太保科學園區設廠，消息未經台積電正式承認，但太保市房價已聞風上揚。（圖／台灣房屋提供）
▲台積電1奈米建廠計畫，傳有意在嘉義太保科學園區設廠，消息未經台積電正式承認，但太保市房價已聞風上揚。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台積電1奈米建廠計畫，傳出有意在嘉義縣太保市科學園區設廠，已經向南科管理局提出100公頃用地需求，消息雖未經台積電正面承認，但嘉義縣太保市的房價早已聞風上漲，漲幅逼近1成，想進場搭台積電順風車的「太保勇士」，現身問「總價1000萬以內買哪？」內行笑說「閉著眼買都賺吧」。

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投資客對房價的波動最是敏感，有「炒房王」封號的知名投資客「帥過頭」（黃家進），大選前接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，提及2024房價鐵定上漲的區域，他直接點名桃園、台南、高雄與嘉義，尤其點明嘉義房價會大爆炸，笑說：「我認為台積電最大的貢獻就是漲房價！」

台灣房屋統計實價登錄嘉義科學園區周邊房價行情，發現成屋部分，中古華廈或大樓產品，漲幅不大，從15.1萬小漲至15.3萬；透天總價從918萬到922萬，小增4萬。不過預售屋則是漲勢驚人，華廈大樓從2022年26.1萬，到2023年平均單價28.4萬，年漲8.8%，而透天總價則從總價1110萬，增至1250萬，增幅達12.6%。 

▲嘉義科學園區周邊房價行情。（圖／台灣房屋提供）
▲嘉義科學園區周邊房價行情。（圖／台灣房屋提供）
嘉義太保房價蠢蠢欲動，網友在PTT上發問「太保要買哪裡？」直言自己想進場太保，搭台積電話題順風車，「高鐵特區新大樓」、「縣治特區新大樓」及「太保附近新透天（離高鐵／嘉科10分鐘內）」，總預算1000萬以內要買哪。

貼文引發討論，網友封原PO是「太保勇士」，有人支持、有人反對，支持者認為太保縣在「閉著眼買都賺」，但有人提醒太保透天房價早就破千了，「新透天都要1500左右」；反對方則提醒，「太保你現在買，就不要套一輩子在那邊哭哭」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，嘉義科學園區2022年1月開始推動，2023年5月動土，一年間已為太保房市帶來利多，預計園區2029年完工，未來若台積電進駐，嘉義科學園區將和高鐵嘉義站、故宮南院、蒜頭糖廠、縣治特區、馬稠後產業園區等地，形成共同生活圈，且華泰名品城也將進軍嘉義高鐵站區，設立大型Outlets購物中心，使區域的產經發展與生活機能更加健全。

▲故宮南院座落嘉義縣後，為協助地方發展對於活動策劃與辦理不遺餘力。(圖／記者陳惲朋攝）
▲故宮南院座落嘉義縣後，為協助地方發展對於活動策劃與辦理不遺餘力。(圖／記者陳惲朋攝）
張旭嵐指出，由於太保房價在高鐵沿線尚屬親民，現階段供給仍以中古透天厝為主，總價千萬左右就能買到50~60坪的透天產品，頗受市場青睞。2023年嘉義太保的預售大樓華廈均價28.4萬元，不僅比台積電放棄進駐的龍潭均價27.5萬元還高，更直逼平鎮的28.9萬，房價表現絲毫不遜於北部都會區。

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