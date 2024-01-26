《賀瓏夜夜秀》又出包了！唸錯原住民名字　本人怒噴：垃圾節目

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會造成這樣的原因，政治大學選舉研究中心的蔡佳泓教授也表示，主要是因為現在選務人員相當不好找，一些投票人數較多的鄰里，選務人員招募非常困難，容易形成「同酬不同工」的情況，加上還會有開票的時間壓力、選務人員都是前一兩天才正式接觸選務工作的教學，因此開票作業就很容易不照著流程走。
而談及同酬不同工的問題時，賀瓏也舉例，像是唱票時如果唸到姓名很長的參選人，選務人員花費的時間就要就會比其他的鄰里還要多很多，並舉例過去參選的幾個案例，包括「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」、「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」以及這次原住民立委參選人「李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan」，賀瓏開玩笑稱「還好他們三個沒有在同一個選區」。
結果節目播出之後，Savungaz Valincinan發現賀瓏念錯她的名字，讓她感到非常不滿，在臉書發文表示「我不懂你都有要做節目了，就算你要嘲諷我的名字，至少也要先唸對吧！來問一下怎麼正確發音真的不難，果然是垃圾節目、垃圾藝人，從來沒有想要尊重人，才會讓中國人上節目嘲諷身障者與台灣的民主制度，以及想要嘲諷別人的名字，卻連唸都不會唸，一群垃圾！」
對此，《夜夜秀》節目製作人「霍金」也在該文下方致歉，表示「我是《賀瓏夜夜秀》的製作人霍金，我們在引用您的姓名時，參考了相關的片段，雖有多次練習及找人學習，但未盡與您再次確認名字的發音是否正確，或發音不標準讓您感受不舒服，實屬不敬，在此向您致歉，對不起。相關片段我已請團隊協助修整，感謝。」而相關片段目前已經剪接刪除。