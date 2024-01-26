日本發現台灣特有種「新蟑螂」！體長超過5公分　比家裡蟑螂更大

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而談到這種「台灣大蠊」，柳澤靜磨表示，這個是台灣的特有種，比一般室內常見的大型「美洲蟑螂」還要更大隻，雄性體長為49.8至54.5公釐，是大蠊屬中體型最大的一隻。柳澤靜磨也說，「第一次看到這隻蟑螂標本時，令人感到非常陌生，能將這次成果展現發表出來，也讓我感到欣慰」。
柳澤靜磨提到，「台灣大蠊」是他在研究京都國立感染症研究所等地保管的標本時所發現的，深入研究後發現其雄性交配器官與體長與其他物種不同，才發現這是新的品種，台灣大蠊生活在森林野外，在山區分布很廣，但是數量很零星，目前磐田市龍洋昆蟲自然公園也正在舉行新品種蟑螂展。
消息曝光後，不少台灣網友也全嚇壞「住在山上住好好的喔，不要哪天跑來我家」、「嚇死，以為會出現在家裡面，不要逼我啊」、「平常的那種家裡的蟑螂還不夠多嗎......」、「可怕死了，看照片雞皮疙瘩耶」、「拒絕蟑螂！蟑螂我真的是不行喔」。
事實上，以現代生物分類學來看，蟑螂約有4000多種，除了約有數十種會入侵人類家居之外，絕大部分品種只能在野外的樹林或者昆蟲博物館中見到，家居常見的蟑螂包括「美洲蟑螂」、「澳洲蟑螂」、「短翅斑蠊」、「德國蟑螂」等，熱帶地區的蟑螂一般來說都比較大，家居蟑螂也普遍都是夜行而且畏光，野外蟑螂則不一定。