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日本發現台灣特有種「新蟑螂」！體長超過5公分　比家裡蟑螂更大

▲日本蟑螂研究員柳澤靜磨最近發現一種新的蟑螂品種，深入研究發現是台灣特有種的「台灣大蠊」。（圖/X@柳澤靜磨）
▲日本蟑螂研究員柳澤靜磨最近發現一種新的蟑螂品種，深入研究發現是台灣特有種的「台灣大蠊」。（圖/X@柳澤靜磨）

記者張嘉哲/綜合報導

還有比你家更大隻的蟑螂現身！日本昆蟲博物館蟑螂研究員柳澤靜磨近日發表2個蟑螂物種，其中一隻新品種來自台灣，是住在森林裡的「台灣大蠊」（Periplaneta gigantea），其體長可達54.5公釐，是蟑螂家族當中，體型最大的一隻品種。

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根據日媒《靜岡新聞》報導，日本磐田市龍洋昆蟲自然公園的蟑螂研究員柳澤靜磨，24日發表最近的研究成果，發現2種新品種的蟑螂，其中一種是來自台灣的「台灣大蠊」（Periplaneta gigantea），另一種是來自馬來西亞婆羅洲的新種蟑螂。

而談到這種「台灣大蠊」，柳澤靜磨表示，這個是台灣的特有種，比一般室內常見的大型「美洲蟑螂」還要更大隻，雄性體長為49.8至54.5公釐，是大蠊屬中體型最大的一隻。柳澤靜磨也說，「第一次看到這隻蟑螂標本時，令人感到非常陌生，能將這次成果展現發表出來，也讓我感到欣慰」。

柳澤靜磨提到，「台灣大蠊」是他在研究京都國立感染症研究所等地保管的標本時所發現的，深入研究後發現其雄性交配器官與體長與其他物種不同，才發現這是新的品種，台灣大蠊生活在森林野外，在山區分布很廣，但是數量很零星，目前磐田市龍洋昆蟲自然公園也正在舉行新品種蟑螂展。

▲美國公司徵求和百隻蟑螂共住30天的勇者，將付豐厚獎金，吸引千人報名。（示意圖／Shutterstock）
▲日本蟑螂研究員柳澤靜磨最近發現台灣特有的新品種蟑螂「台灣大蠊」，體型還比一般家裡出現的蟑螂更大！（示意圖／Shutterstock）
消息曝光後，不少台灣網友也全嚇壞「住在山上住好好的喔，不要哪天跑來我家」、「嚇死，以為會出現在家裡面，不要逼我啊」、「平常的那種家裡的蟑螂還不夠多嗎......」、「可怕死了，看照片雞皮疙瘩耶」、「拒絕蟑螂！蟑螂我真的是不行喔」。

事實上，以現代生物分類學來看，蟑螂約有4000多種，除了約有數十種會入侵人類家居之外，絕大部分品種只能在野外的樹林或者昆蟲博物館中見到，家居常見的蟑螂包括「美洲蟑螂」、「澳洲蟑螂」、「短翅斑蠊」、「德國蟑螂」等，熱帶地區的蟑螂一般來說都比較大，家居蟑螂也普遍都是夜行而且畏光，野外蟑螂則不一定。
 

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