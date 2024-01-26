Jessi超做自己不穿「內在美」！9張自拍意外激凸 粉絲全看慌了
韓國歌手Jessi向來活潑開朗、有話直說，真性情不做作的個性深受海內外粉絲喜愛，她去年來台中出席跨年晚會，更是現學現賣「道地髒話」，擄獲不少人的心。喜歡分享美照的Jessi，昨（25）日在IG跟限時動態公開總計9張的辣照，網友全被她沒有穿「內在美」的部分吸引，掀起討論。
記者陳雅蘭／綜合報導
Jessi因為成長環境，思維作為都很開明開放，時常在IG放送辣照的她，突然發文要大家不要被憂鬱的生活困住，似乎也指出生活充滿迷惑，同時放上7張自拍，她穿著藍色極短的上衣擺出迷人姿勢，意外發現Jessi十分灑脫，沒有穿內衣的激凸畫面清晰可見。
Jessi除了貼文，還在限時動態補放上新的2張同系列照片，宣傳不遺餘力，該組文章也突破117萬人按讚，粉絲則洗上一排藍愛心，也紛紛表示「失去理智」、「我的媽」、「當我打開IG第一個看到這個，害我一陣慌了」。
Jessi是韓裔美國人，15歲搬回韓國，以藝名Jessica H.O出道，她的饒舌功力一流，在綜藝節目上直率、敢怒敢言的個性，深受網友喜愛，代表歌曲包含《Nuna》、《어떤X（What Type of X）》；和劉在錫共同主持的《玩什麼好呢》、《第六感》系列綜藝也是大眾愛看的節目。
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