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文化幣可以看國片！學生卻不挺吳慷仁《富都青年》！原因曝光

▲文化幣可以看國片，學生卻不挺吳慷仁的《富都青年》，原因曝光。（圖／甲上提供）
▲文化幣可以看國片，學生卻不挺吳慷仁的《富都青年》，原因曝光。（圖／甲上提供）

記者楊穎軒／綜合報導

吳慷仁去年拿下金馬影帝的代表作、陳澤耀主演的電影《富都青年》，在台上映第57天票房累計9900萬元，即將突破億元大關，正值寒假期間，不少學生打算拿文化部發放的1200點文化幣進戲院挺國片，不過卻發現不能看《富都青年》，原來該片是馬來西亞作品，不在文化幣的適用範圍。

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▲《富都青年》導演王禮霖（右）親自指導吳慷仁演出。（圖／甲上）
▲《富都青年》是馬來西亞電影，導演王禮霖（右）是大馬人。（圖／甲上提供）
網友在Dcard發問：「最近想用文化幣去南紡威秀看電影，但發現富都青年不能用？（難道他不是國片？）」對此，有人解答，《富都青年》是馬來西亞片，推薦可看《老狐狸》等其他國片，其實《富都青年》是大馬導演王禮霖編導、李心潔監製的馬來西亞電影，並非國片，因此在文化幣APP國片專區或掃描電影院QRCode都找不到。

▲《富都青年》票房進入破億倒數階段，吳慷仁23日出席唯一一場「億路以來，感謝有你」電影演唱特別場。（圖／富都青年臉書）
▲《富都青年》票房進入破億倒數階段，吳慷仁23日出席唯一一場「億路以來，感謝有你」電影演唱特別場。（圖／富都青年臉書）
文化部針對16至22歲青年，每人發放1200點文化幣，1點等於新台幣1元，領取使用期間自113年1月20日至113年12月31日止，而「視聽娛樂類」可以使用的範圍包括電影院、唱片行或本國籍藝人在國內開的演唱會，其中電影票只限於購買「國產電影票券」。

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