宮崎駿見「噁心扭爬動作」發飆！不爽身障朋友被開玩笑：侮辱生命
中國媒體人王志安日前做客《賀瓏夜夜秀》，場上發言疑似不尊重殘疾人士，引起諸多台灣民眾不滿，話題延燒至今不斷；恰巧近日網友討論到日本動畫大師宮崎駿（宮﨑駿）在紀錄片《不了神話：宮崎駿》中，也對於工作夥伴不尊重身障者感到不悅，宮崎駿動怒的畫面，讓全場氣氛凝結，大家一句話都不敢說。
記者陳雅蘭／綜合報導
在《不了神話：宮崎駿》中，一位員工展示CG動畫，畫面中的人行走姿勢非一般常態，身體捲曲在地上爬，該工作人員表示：「它可以做出人類無法想像的噁心動作。」發表卻立即被宮崎駿打斷。
宮崎駿表示：「我有一個身體殘疾的朋友，我每天早上都會見到他。他光是要擊掌就已經很困難了，他用他肌肉僵硬的手與我擊掌，看到CG就讓我想到他，做這影片的人，可能沒有考慮過別人的傷痛，這滿讓人不舒服的，如果你想做這些令人厭惡的事情，那你就去做吧，我不想把這些跟我的工作牽連在一起，我覺得這對生命是一種極大的侮辱。」宮崎駿話一說完，現場一陣安靜，完全沒人敢反駁。
《不了神話：宮崎駿》已經是2016年的紀錄片，但近日仍被網友拿出來討論，大家看到宮崎駿動怒的畫面感到震撼不已，多數人都同意宮崎駿的觀點，表示自己身邊也有不少身障朋友，看到此片深深有感。
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