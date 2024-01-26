「賣不掉加價賣」是真的！一堆人遇到 帥過頭揭買家心態：逃不掉
房產圈江湖流傳「賣不掉加價賣」，看似不合理的一句話卻時常發生，就連作家黃大米也曾分享，看到高雄一屋齡30多年一樓戶，屋主堅持1300多萬才賣，沒想到半年後該物件還是沒賣掉，但開價卻加價到1400多萬，對於賣不掉加價賣的手法，深感佩服。知名投資客「帥過頭」分析買家有一心態，終究難逃「賣不掉加價賣」套路。
記者徐銘穗/綜合報導
不只黃大米遇到「賣不掉加價賣」，近期也有準備換屋的網友分享，開價43.5萬元求售3年新成屋，預期以42萬元成交，但在洽談的兩組買方都只開了40~41萬。他查社區近期實價發現，發現竟多了一筆交易紀錄，成交單價還高達每坪48.5萬元，自嘲「想不到有一天也會遇到賣不掉加價賣的狀況」。
沒想到多數網友也都認同「賣不掉加價賣」，認為「當然是開50（萬），你賣便宜人家還覺得有鬼」、「加到48（萬）賣，然後給砍到45成交，認真不騙」。「賣不掉加價賣」真無往不利？憑什麼能讓買家中招？自稱「賣掉加價賣」始祖的帥過頭分析買家心態。
帥過頭近期在節目《豈有此呂》中，向主持人呂捷說明「賣不掉加價賣」操作方式，他舉例一間行情500萬的房子，開價600萬賣，沒有人聞問，就收回來冷凍3個月，再過來就開780萬賣，然後成交就750萬，直言：「就是這麼好笑！」他分析，「賣不掉加價賣」無往不利的原因，在於買家的「比較心理」，很多人都喜歡那種「有砍到價就很爽」的感覺，因此賣方就是「開價給人家殺」。