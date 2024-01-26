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Toyz點評難吃遭扁！超哥丼飯店「醋飯做法」瘋傳　網友朝聖超意外

▲網紅Toyz日前到超哥丼飯店用餐，嫌棄醋飯難吃遭到海扁，而最近超哥店內醋飯製作過程意外曝光，又掀起討論。（圖/YT@蝦土豆）
▲網紅Toyz日前到超哥丼飯店用餐，嫌棄醋飯難吃遭到海扁，而最近超哥店內醋飯製作過程意外曝光，又掀起討論。（圖/YT@蝦土豆）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅Toyz日前到YouTuber超哥開設的「超甲組海鮮丼飯」用餐，結果在直播中點評魚肉好吃、醋飯非常難吃，隨後兩人談判破局，Toyz遭到超哥海扁一頓，導致頭破縫10針。事後超哥稱自己店家的師傅有20、30年的經歷，做出來的東西不可能難吃，認為Toyz就是要來惡意點評。然而近日許多網紅也好奇到底超哥海鮮丼飯店的「醋飯」口感到底如何，因而前往朝聖，結果同為YouTube的「蝦土豆」也意外拍到店內製作醋飯流程，掀起廣大討論。

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YouTube頻道「蝦土豆」近日也搭上風潮，跑到超哥的「超甲組海鮮丼飯店」去朝聖，吃了醋飯之後表示口感比較偏乾硬，但他自己個人是蠻喜歡的，期間也點評了超哥的魚肉「新鮮就是好吃」，隨後在影片結尾還放上超哥丼飯店的醋飯製作過程一小段。

▲YouTuber「蝦土豆」日前也朝聖超哥的海鮮丼飯店，結果卻意外拍到超哥丼飯店的醋飯製作過程。（圖/蝦土豆臉書）
▲YouTuber「蝦土豆」日前也朝聖超哥的海鮮丼飯店，結果卻意外拍到超哥丼飯店的醋飯製作過程。（圖/蝦土豆臉書）
只見片段中，店內的師傅利用紅色的塑膠方形盆攪拌醋飯，隨後蝦土豆也在臉書上發上跟醋飯合照的照片，調侃「我們今晚一起被催落，醋飯天條！」結果畫面曝光後在社群造成瘋傳，有網友在「Dcard」還貼文表示「超哥說自己師傅20年師傅經歷，結果居然是用紅色塑膠盆攪拌完成，放在旁邊還堆滿雜物，攪拌完後，旁邊擺著電風扇，用來將飯吹冷，這麼頂的製作環境真的超派吧？」

不少人也到蝦土豆影片及臉書留言「為什麼醋飯放塑膠盒裡，正統要放在木桶裡.....」、「這有20至30年的資歷師傅？用塑膠盒攪拌醋飯難怪不好吃啊......」、「我不吃生魚片都知道醋飯要在木盆做，有吸濕排氣作用.....這下尷尬了」；也有內行人出面表示「我家附近的台式日料，師傅都已經用木桶拌醋飯的，這個到底是.....」、「正統醋飯一定是用木桶好嗎？塑膠盆根本沒辦法將蒸氣還有水氣吸收，會讓飯變得更濕更黏而已」。

▲料理網紅聖凱師曾經教授醋飯的做法，是用木桶來進行攪拌，因為這樣飯才不會黏住，用其他容器則會讓飯黏在一起。（圖/YT@黃聖凱）
▲料理網紅聖凱師曾經教授醋飯的做法，是用木桶來進行攪拌，因為這樣飯才不會黏住，用其他容器則會讓飯黏在一起。（圖/YT@黃聖凱）
事實上，過去料理網紅「聖凱師」就曾經在頻道當中大公開醋飯的做法，表示拌醋飯的時候「千萬不要壓它」，一般來說都是用鏟的，才不會破壞飯的形狀；而用木盆來拌的話，飯比較不會黏住，你用鋼盆一拌下去的話一定會全部黏住，然後攪拌均勻之後可以把它攤平，最後放置15分鐘左右的醋飯，就要有表面油亮、粒粒分明的感覺。顯然醋飯做法跟超哥丼飯店的師傅不大相同。

超哥日前受訪時提到，Toyz的行為影響到的不只是餐廳的營運，還有員工的辛苦，直言「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的，我自認是個美食者，怎可能開餐廳砸自己招牌？但對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓」如今醋飯製作過程意外曝光，也讓許多網友感到意外。


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