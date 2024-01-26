新青安超猛！2023全台房市30.7萬棟封關 每12戶買房有1戶新青安
根據內政部最新資料顯示，2023年12月全台建物買賣移轉棟數為31,169棟，創2022年4月以來最好表現，交易量創21個月以來新高，月增3.7%，年增15.7%。統計2023全台建物買賣移轉棟數為306,971棟，較2022年的318,101棟減少3.5%，但特別的是新青安貸款上路5個月來已核貸2.5萬戶，相當每12戶買房的人中，就有1戶使用新青安貸款購屋，帶動2023下半年房市買氣。
記者徐銘穗/綜合報導
永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，2023年11、12月台股上漲，而景氣燈號再亮黃藍燈，國內景氣逐步復甦中，民眾消費、購屋信心回溫，加上年底購屋旺季，自住、長期置產需求不減，同時在新青年安心成家優惠貸款方案的帶動下，不少有意購屋的民眾加速進場，此外，還有部分縣市年底交屋潮挹注，讓全台交易量回升，呈現年、月雙增的走勢。
陳金萍指出，2023年全年交易量封關，確定站上30萬大關，顯示下半年房市交易回溫，如倒吃甘蔗般漸入佳境，12月也是全年買氣最好的一個月，雖然仍較2022年量縮，但減幅僅3.5%，市場買氣有撐。
據財政部統計，自去年8月上路至12月底，共承作了逾2.5萬戶，撥貸金額高達1850據億元。陳金萍表示，新青安促成不少首購族加速進場，而換屋、長期置產族群在考量通膨長期化的狀況，增加購屋意願，房市自住、置產交易量能獲支撐，量縮幅度也呈現逐月收斂，2023年全年度結算僅年減3.5%，以目前交易市況來看，預期這波穩定的買氣可望延續至農曆年前。