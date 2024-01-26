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屏東最強景點墾丁輸了！冠軍換它「擠進450萬人」　遊客改玩這裡

▲說到屏東縣旅遊景點，肯定不少人都會聯想到墾丁，不過現在有新王者崛起，2023年前11月就湧入450萬人次造訪！（圖/Google評論）
▲說到屏東縣旅遊景點，肯定不少人都會聯想到墾丁，不過現在有新王者崛起，2023年前11月就湧入450萬人次造訪！（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

屏東最強景點竟然不是墾丁了！每次當我們想到要去屏東旅遊時，總是會第一個聯想到墾丁，當地不僅可以戲水，還可以逛熱鬧的墾丁大街，可以說是台灣人此生在夏天都要去過一次的景點之一。不過，根據觀光署統計，屏東縣現在最強的景點是「車城福安宮」，2023年前11月有450萬餘人造訪此地，而隸屬於墾丁國家公園的「大鵬灣遊憩區」竟然也不是第二名，「林後四林平地森林園區」奪下亞軍，等於過去聯想到屏東只有墾丁的專屬封號，如今已經被其他景點給取代。

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根據觀光署日前公布2023年前11月景點觀光人潮統計中，屏東縣現在最強的景點是「車城福安宮」，2023年前11月有450萬餘人造訪此地；第二名則是在2023年崛起的「林後四林平地森林園區」，前11月累積190萬餘人次造訪，接續第三名至第五名為「大鵬灣遊憩區（173萬人次）」、「小琉球遊憩區（105萬人次）」、「屏東海生館（92萬人次）」。

▲屏東車城福安宮2023年前11月湧入450萬名遊客，成為屏東縣最強景點新王者。（圖/車城福安宮Google評論）
▲屏東車城福安宮2023年前11月湧入450萬名遊客，成為屏東縣最強景點新王者。（圖/車城福安宮Google評論）
值得一提的是，過去大家只要想到屏東景點，一定都會直接想到「墾丁」，而大鵬灣遊憩區其實就是隸屬於墾丁國家公園，地點就在墾丁大街靠海的位置，是最新規劃的遊憩區，不過昔日的屏東景點霸主，在2023年的遊客人數成績僅排列在第三位，即便加上周圍景點可以超車「林後四林平地森林園區」，但是仍然無法超越車城福安宮的觀光人數，顯然屏東最強景點封號已經拱手讓人。

根據墾丁國家公園綜合整個園區景點遊客人數統計，在疫情前的2019年有400萬的人次，疫情期間的2022年為253萬人次，但是在2023年大解封時僅有262萬人，也比前年才多9萬人，再對比疫情前，人數可以說是少掉至少40％左右，另外，2023年的暑假期間，墾丁湧入57萬餘人，還比2022年疫情期間的66萬人還少，旺季不旺這也是非常大的警訊。屏東縣政府認為，這跟國人報復性出國旅遊可能有相關。未來墾丁如何恢復過往榮景，還有待好好規劃一番！

▲墾丁以往是台灣人夏日玩水必去的景點之處，不過從疫情之後，觀光人潮大不如前，屏東縣政府也分析原因「可能跟國人疫情解封報復性出國」有關。（圖/墾丁大街Google評論）
▲墾丁以往是台灣人夏日玩水必去的景點之處，不過從疫情之後，觀光人潮大不如前，屏東縣政府也分析原因「可能跟國人疫情解封報復性出國」有關。（圖/墾丁大街Google評論）
至於「車城福安宮」，在2022年時全年度有296萬人次造訪，但2023年前11月旅客人數已經衝破450萬人，觀光潮呈現大幅度成長。車城福安宮位於台灣最南端屏東縣車城鄉，號稱是全台灣以及東南亞最大的土地公廟，其最大的特色就在於金爐，這座金爐是三重簷的八角形建築、共有四層樓，有「神明點鈔機』」之稱，當信徒把金紙放在金爐口時，金紙就會自動飛入爐內，2023年初，不少人去拜拜時都有拍攝影片，在網路也掀起不少討論。

仔細看「車城福安宮」的Google評價，斬獲4.6顆星的超高分，不少遊客慕名而來表示「相當靈驗的土地公廟，每年過年都會來走春拜拜！」、「因為神明點鈔機封號來朝聖，非常的有趣」、「來車城福安宮跟土地公公祈求平安，這裡的福德正神是南部有名的土地公廟，旁邊還有市集跟小吃」、「每年一定會來一兩次，這裡是放鬆心情的好地方，謝謝土地公保佑全家人平安」。下回到屏東玩膩墾丁時，也不妨到其它熱門景點逛逛囉！

▲車城福安宮的金爐相當有名，有「神仙點鈔機」之稱，民眾只要把金紙攤開放在金爐入口，就會一張一張飛進爐內。（圖/YT@陳福延）
▲車城福安宮的金爐相當有名，有「神明點鈔機」之稱，民眾只要把金紙攤開放在金爐入口，就會一張一張飛進爐內。（圖/YT@陳福延）

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