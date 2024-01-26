屏東最強景點墾丁輸了！冠軍換它「擠進450萬人」　遊客改玩這裡

我是廣告 請繼續往下閱讀
值得一提的是，過去大家只要想到屏東景點，一定都會直接想到「墾丁」，而大鵬灣遊憩區其實就是隸屬於墾丁國家公園，地點就在墾丁大街靠海的位置，是最新規劃的遊憩區，不過昔日的屏東景點霸主，在2023年的遊客人數成績僅排列在第三位，即便加上周圍景點可以超車「林後四林平地森林園區」，但是仍然無法超越車城福安宮的觀光人數，顯然屏東最強景點封號已經拱手讓人。
根據墾丁國家公園綜合整個園區景點遊客人數統計，在疫情前的2019年有400萬的人次，疫情期間的2022年為253萬人次，但是在2023年大解封時僅有262萬人，也比前年才多9萬人，再對比疫情前，人數可以說是少掉至少40％左右，另外，2023年的暑假期間，墾丁湧入57萬餘人，還比2022年疫情期間的66萬人還少，旺季不旺這也是非常大的警訊。屏東縣政府認為，這跟國人報復性出國旅遊可能有相關。未來墾丁如何恢復過往榮景，還有待好好規劃一番！
至於「車城福安宮」，在2022年時全年度有296萬人次造訪，但2023年前11月旅客人數已經衝破450萬人，觀光潮呈現大幅度成長。車城福安宮位於台灣最南端屏東縣車城鄉，號稱是全台灣以及東南亞最大的土地公廟，其最大的特色就在於金爐，這座金爐是三重簷的八角形建築、共有四層樓，有「神明點鈔機』」之稱，當信徒把金紙放在金爐口時，金紙就會自動飛入爐內，2023年初，不少人去拜拜時都有拍攝影片，在網路也掀起不少討論。
仔細看「車城福安宮」的Google評價，斬獲4.6顆星的超高分，不少遊客慕名而來表示「相當靈驗的土地公廟，每年過年都會來走春拜拜！」、「因為神明點鈔機封號來朝聖，非常的有趣」、「來車城福安宮跟土地公公祈求平安，這裡的福德正神是南部有名的土地公廟，旁邊還有市集跟小吃」、「每年一定會來一兩次，這裡是放鬆心情的好地方，謝謝土地公保佑全家人平安」。下回到屏東玩膩墾丁時，也不妨到其它熱門景點逛逛囉！