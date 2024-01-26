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直擊Super Junior抵達高雄！始源認出台灣保鑣　「超帥鐵拳」問好

▲Super Junior抵達高雄小港機場，始源疑似認出台灣保鑣，擊拳問好。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲Super Junior抵達高雄小港機場，始源疑似認出台灣保鑣，擊拳問好。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭／高雄報導

南韓天團Super Junior（SJ）成員利特、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭、圭賢將於27日、28日一連2天在高雄巨蛋開粉絲派對，除了圭賢提早抵台，其他人今（26）日入境小港機場，藝人還未落地，機場就擠滿上百名粉絲接機見偶像，成員也親民揮手致意。值得一提的是，始源認出過去在台合作過的保鑣，一看到對方立刻擊拳打招呼，好心情溢於言表。

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▲始源記性好，一眼認出曾合作過的台灣保鏢，以「超帥鐵拳」問候。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲始源記性好，一眼認出曾合作過的台灣保鏢，以「超帥鐵拳」問候對方。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲Super Junior抵達高雄小港機場。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼始源（上圖左起）、神童、利特組成的分隊SJ-L.S.S穿打歌服來台。（圖／記者陳雅蘭攝、銀赫IG）
▲SJ
 
SJ全體相隔1年再訪台，這次不在台北開唱，而是南下高雄舉辦粉絲派對，除了圭賢提早於25日抵台，其他成員則是今天下午2點多來台；始源率先走進接機大廳，見到認識的保鑣就擊拳致意，利特則拿起手機錄影，現場歌迷也相當守秩序，沒有發生推擠衝突。

逗趣的是，始源、利特、神童組成的分隊「SJ-L.S.S」今早在電視台有音樂節目錄影，3人結束工作後來不及換裝，直接穿著打歌服飛來台，3人紫色文格的同色系裝扮，還被銀赫拍下來打卡IG，掀起一波討論。

本週末南、北巨蛋都有大咖韓星，台北小巨蛋有LE SSERAFIM《超級巨星紅白藝能大賞》錄影，高雄巨蛋則有SJ開萬人派對，從北到南「韓流星光熠熠」。

▲Super Junior抵達高雄小港機場。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲SJ歌迷相當守秩序。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲圭賢已提早提台。（圖／圭賢IG）
▲圭賢已提早抵台。（圖／圭賢IG）
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