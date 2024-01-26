繼IU後！TWICE師妹ITZY宣布7月20日唱進台北小巨蛋 Lia生病缺席
繼IU宣布4月將於台北小巨蛋開唱後，又有韓國女星宣布唱進同場地！TWICE師妹團ITZY將於2月展開世界巡迴演唱會《ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>》，台灣場確定7月20日在台北小巨蛋舉辦，但Lia因焦慮症問題不會出席，演出僅有禮志、留真、彩領、有娜等4人。
記者陳雅蘭／綜合報導
ITZY由禮志、Lia、留真、彩領、有娜組成，是「JYP娛樂」繼2015年推出TWICE後，再度推出的女團。她們曾來過台北舉辦見面會、演唱會；今年確定7月三度訪台開唱，不過公告海報上僅有禮志、留真、彩領、有娜4人，卻不見Lia身影，而她早在去年11月就透過公司表示「不會參與世界巡迴演唱會」。
「JYP娛樂」曾表示，Lia工作會出現緊張與不安的症狀，經過專業醫生判斷為焦慮症，必須專心休養治療，再與ITZY跟Lia充分討論後，決定以藝人的健康為優先，宣布Lia將不參與2024年1月發表的新專輯製作，亦不出席世界巡迴演唱會。
ITZY的世界巡迴演出《ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>》將於2月在首爾展開，陸續飛往泰國、澳洲、法國、英國、日本、新加坡、菲律賓、香港等地。
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