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愛妻過世前「3孩才回家8次」　台中肉羹伯好心寒！上億財產全捐了

▲台中一名「肉羹伯」因3個孩子在妻子離世前，共只回家8次而感到心寒，決定將上億財產全數捐出。（示意圖，非當事人／記者鄭婷襄攝）
▲台中一名「肉羹伯」因3個孩子在妻子離世前，共只回家8次而感到心寒，決定將上億財產全數捐出。（示意圖，非當事人／記者鄭婷襄攝）

記者徐銘穗/綜合報導

別把爸媽無條件的愛視為理所當然！台中一名「肉羹伯」和太太靠著在市場賣肉羹，拉拔養大3個小孩，小孩長大後北漂到台北工作成家，後來太太罹患失智症，盼望孩子能多回家陪伴，卻被回「別用生病來情緒勒索」，最後太太離世前，3個小孩加起來只回家8次，讓「肉羹伯」感到心寒，決定把上億財產全數捐出，一毛都不願留給小孩。

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周延法律事務所主持律師周念暉「阿暉律師」分享台中肉羹伯故事，表示肉羹伯64歲時太太失智了，起初他不想打擾孩子，自己陪伴照料，但太太失智進入中期後經常走失，他只得關閉店面，全力照顧，直到末期實在無力應付，才連絡在台北的3個兒女，要他們回來幫忙。

但大兒子回家就說，「媽媽的狀況已經末期，你想替她延命，我不贊同」，還說自己年輕必須努力賺錢，「請不要以媽媽生病情緒勒索我」；二兒子則說先前創業請爸媽投資，爸爸只給了一點錢，「現在你也不要對我期望太高」；小女兒則以孩子讀國小，正是需要母親陪伴的時期為由，也說無法經常回家。

▲腦中風、巴金森氏病、癲癇、及老人失智症等腦病變，常導致或合併產生智能異常狀態。（示意圖／取自Pexels）
▲台中肉羹伯沒得到孩子的援助，獨自陪太太走到人生盡頭。（示意圖／取自Pexels）
肉羹伯沒得到孩子的援助，獨自陪太太走到人生盡頭，他算了算，最後一年3個孩子總共只回來8次。在辦完太太喪事後，他忍不住打電話給女兒，女兒說都思念著父母，但生活忙碌無法回家，要爸爸別計算回家次數，還寄了本作家黃大米的書《面對父母的三大相處之道》，勸他不要情緒勒索。

肉羹伯整理財產，把之前投資的兩筆位在重劃區的土地賣掉，原本打算把賣地獲得的上億元現金分成4份，他和3個孩子各1份，但最後獨居的他想通了，把原計畫要給孩子的現金，全數捐給醫院作失智照護，再替自己報名參加熟齡相親，好好過生活。

爸媽把財產全捐了，子女有可能討回嗎？律師周念暉表示，依我國民法的相關規定，原則上所有權人可以自由地處分自身財產，不過就「遺產」來說，又分為2種情形，若是「生前贈與」，除了法律有特別的規定以外，比如受贈人是法定繼承人等，基本上比較難推翻。

但如果是所有權人在生前，以遺囑方式規劃「遺贈」，雖說被繼承人可以自由地處分遺產，但不能夠違反有關「特留分」的規定，否則子女還是可以依法討回，但需注意遺囑是否有「效力問題」。

■本文經「周延法律事務所」主持律師周念暉授權引用。原始出處：「別用生病來情緒勒索」 母去世前只回家探8次 父心寒將上億財產全捐出

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