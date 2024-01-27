影／「表弟」卡森斯人氣高！當拾汣茶屋一日店長　球迷3點就排隊

中華職棒／大巨蛋比賽有譜！富邦悍將評估可能性　但新莊仍是主場

▲富邦悍將稱會評估大巨蛋可能性，但仍以新莊球場為主，圖為富邦投手李子強出戰亞錦賽。（圖／記者陳明中攝）
▲富邦悍將稱會評估大巨蛋可能性，但仍以新莊球場為主，圖為富邦投手李子強出戰亞錦賽。（圖／記者陳明中攝）

記者林之越/綜合報導

近日大巨蛋場租價碼成為關注焦點，昨（27）日遠雄巨蛋公司也派出代表，造訪中職聯盟辦公室，讓中職例行賽進入大巨蛋看似有譜。目前主場位於台北市內部的分別有味全龍以及富邦悍將，經詢問後，富邦悍將官方表示，2024仍以新莊棒球場為主場，但會評估大巨蛋比賽可能性

我是廣告 請繼續往下閱讀
大巨蛋公司遠雄企業近日歷經場租價碼風波，有媒體報導，樂天球團得到的消息為場租一場為300萬台幣，而遠雄集團也馬上發出澄清，表示並非事實。昨（27）日則派出代表拜會中華職棒聯盟秘書長楊清瓏，討論中職在大巨蛋安排例行賽的可能性，中職表示暫不透露相關安排，但將會在2月前往首次場勘。

富邦悍將本季將實行60場全新莊主場賽事，先前曾有球迷認為新莊球場已算較有年紀的球場，議論球團遷換主場的可能性。經詢問後，富邦悍將官方表示：「富邦悍將2024年仍會以新莊棒球場為主要場地，同時也會了解大巨蛋實際使用規範及租借辦法，評估是否有安排部分主場賽事的可能性。」

此外，棒協秘書長林宗成在近日受訪中，談到舉辦世界12強賽事是否在大巨蛋舉辦時也表示：「12強賽的安排也有跟市長表達過，預計農曆年後跟遠雄討論，全力辦好這項賽事。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁

中華職棒／「雷公」加盟！台鋼雄鷹守護神降臨 　將扛終結者位置

中華職棒／富邦悍將第三名洋將出爐！網羅墨西哥聯賽勝投王布藍登

中華職棒／樂天桃猿新春訓球衣勇於突破！首度將球員剪影融入設計

中華職棒／大巨蛋場租不到300萬！相關人士透露「沒有北部價格」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞