中華職棒／大巨蛋比賽有譜！富邦悍將評估可能性 但新莊仍是主場
近日大巨蛋場租價碼成為關注焦點，昨（27）日遠雄巨蛋公司也派出代表，造訪中職聯盟辦公室，讓中職例行賽進入大巨蛋看似有譜。目前主場位於台北市內部的分別有味全龍以及富邦悍將，經詢問後，富邦悍將官方表示，2024仍以新莊棒球場為主場，但會評估大巨蛋比賽可能性。
記者林之越/綜合報導
大巨蛋公司遠雄企業近日歷經場租價碼風波，有媒體報導，樂天球團得到的消息為場租一場為300萬台幣，而遠雄集團也馬上發出澄清，表示並非事實。昨（27）日則派出代表拜會中華職棒聯盟秘書長楊清瓏，討論中職在大巨蛋安排例行賽的可能性，中職表示暫不透露相關安排，但將會在2月前往首次場勘。
富邦悍將本季將實行60場全新莊主場賽事，先前曾有球迷認為新莊球場已算較有年紀的球場，議論球團遷換主場的可能性。經詢問後，富邦悍將官方表示：「富邦悍將2024年仍會以新莊棒球場為主要場地，同時也會了解大巨蛋實際使用規範及租借辦法，評估是否有安排部分主場賽事的可能性。」
此外，棒協秘書長林宗成在近日受訪中，談到舉辦世界12強賽事是否在大巨蛋舉辦時也表示：「12強賽的安排也有跟市長表達過，預計農曆年後跟遠雄討論，全力辦好這項賽事。」
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