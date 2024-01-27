王志安公開道歉了！以為台灣尺度大　講一半警車來「要來抓我了」

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20多分鐘長的影片中，王志安說明25日節目斷播的原因，表示自己因上《賀瓏夜夜秀》而遭受網暴（網路暴力）、人肉搜索，他公司的住址、法人、法人號碼、法人個資，甚至是他的住處地址都被公開上網，有人跑到公司樓下拍照，法人代表不堪其擾請辭。
「我是一個流亡者，從中國流亡到日本，我已經回不去了。」王志安說，公司其他員工都是從中國招募而來，他們不是流亡者，不想暴露而流亡，但《夜夜秀》事件已讓其公司運轉癱瘓、人心惶惶。
王志安直言：「說些心理話，我知道在這過程中間，很多人受到了冒犯，我對這『冒犯』其實也滿懷歉意，但是我們現在所遭受的網暴、人肉搜索，可以說面臨的是不折不扣的人身傷害和生命威脅。」認為這場「因為言論導致的分歧」，已轉化成針對他個人和團隊生命安全的撻伐。
隨後，王志安表示，律師陳俊翰的助理拒絕他當面向陳道歉，要他公開向台灣所有身障人士致歉，他說自己初衷是「心疼殘疾人士」，覺得陳俊翰在凱道上講了6~7分鐘 ，「我覺得特別殘忍，對殘疾人士不尊重」。
但王志安也指出，《夜夜秀》主持人以「支那」來稱呼中國，對中國人而言也是歧視，認為陳俊翰身為人權律師，也不該漠視此點。
由於事件導致《夜夜秀》失去不少贊助廠商，因此王志安也向《夜夜秀》團隊表達歉意，說他先前在中國上脫口秀，導致該節目被封殺，但他以為台灣脫口秀有比較大的言論尺度，當初才會同意上節目。
最後，王志安也向民進黨表達歉意，他說民進黨代表台灣民意，「我是外國人對台灣民主說三道四，自不量力」，還說自己來台灣就該歌頌民進黨，因為民進黨就像法輪功一樣是「宇宙之光」。
王志安道歉影片講到一半時，突然傳來一陣警車警笛聲響，他自嘲：「要來抓我了！」期待未來有機會再到台灣吃小吃、喝豆漿吃油條，並說他稍後將到警局報警，請求日本警方提供保護，可能會在東京找新的辦公室、居住場所。
他也發了「不自殺聲明」，表示萬一自己在日本出事，他不認為是中共、民進黨動的手，因為自己遭民進黨封殺，對中共還有利用價值，也不相信民進黨會動員搞他，而是「法輪功」與「日本一幫華人群體」，他指後者是此波網暴操作者，若不幸出事，盼日本警方仍循兩線索緝凶。