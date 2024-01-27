Toyz自嘲地底泥！不是醋飯超難吃 揭「這1句話」惹毛超哥暴鐵拳
知名實況主Toyz（劉偉健）日前因評論網紅超哥（黃伯超）海鮮丼餐廳醋飯難吃，遭超哥鐵拳暴頭縫了11針。Toyz昨（26）晚開直播還原整起事件，表示是超哥主動要他評論，還邀約他「一起做（開店）」，Toyz自嘲是地底泥，因「我不允許我的店做出這麼難吃的醋飯」，才讓自認社會頂層的超哥理智線斷裂。
記者徐銘穗/綜合報導
Toyz開場說自己腦震盪，「腦子變成一個豆花，能夠清楚感受到腦子在搖晃，只要一動豆花就會晃，頭就會痛」，強調不會和超哥和解，就算花光他所有積蓄，也會把超哥告到死，甚至點名挺超哥的網紅、部落客、KOL「一個都別想跑」。
至於事件導火線究竟為何？Toyz公開完整影片，表示超哥未請自入席寒喧，主動要他評論食物，Toyz直言「醋飯超難吃」，但此時超哥臉部表情還可以，並說明醋飯製作過程，一天要煮6~7鍋白飯，Toyz讚生意很好，超哥還說「我賺錢的話，我揪你做」。
但Toyz卻拒絕了超哥，還說：「我不允許我的店做出這麼難吃的醋飯。我真的覺得那醋飯...」隨即遭超哥打斷，Toyz說他原本想說「我真的覺得那醋飯可以再改進，整個店會提昇不少」，只是話還沒講完就被打斷，批評超哥沒禮貌。
Toyz自嘲是「地底泥」，而超哥是社會頂端，認為因他拒絕超哥「一起做」邀約，讓身為社會頂端的超哥自覺釋出善意被打臉，「憑什麼拒絕我的邀約」，而導致超哥變臉、理智線斷裂。