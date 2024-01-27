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Toyz開戰！放話抓出所有力挺超哥網紅　一個一個點名「都別想跑」

▲Toyz表示將會一一點名力挺超哥的網紅。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
▲Toyz表示將會一一點名力挺超哥的網紅。（圖／翻攝自Toyz YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

香港籍實況主Toyz（椅子、劉偉健）20日到網紅超哥（黃伯超）日料餐廳吃飯，因為點評醋飯難吃、種族問題，加上兩人積累已久的宿願，超哥當街把Toyz打成腦震盪、頭破血流，Toyz昨（26）日深夜開直播報平安，聲明絕對不和超哥和解的立場，也表示支持超哥的網紅，「（我）後面一個一個點名，一個都別想跑！」

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▲Toyz開直播還原衝突事件始末。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
▲Toyz開直播還原衝突事件始末。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
Toyz直播期間難掩怒氣，「我以前常常說啊，要嘛就直接把我打死，不要讓我講話，你沒打死我，那我這嘴巴就停不下來了」，對於超哥從犯案至今不停強調「揍你，犯法，不揍你，我枉為男兒」等語，引來粉絲和網紅叫好，Toyz說：「還有這個事件至今說打得剛好的人，你們也都是白X」，「他（黃伯超）身邊有一些網紅發聲支持他，那沒關係，後面一個一個點名，一個都別想跑」！

而超哥稱Toyz侵門踏戶，帶著惡意開直播來肆意批評店家，超哥表示：「如果這樣的行為都可被視為是合理正確的行為，那台灣人的標準在哪裡？」而Toyz為還原當天狀況，帶著粉絲重看用餐的影片，強調自己並非帶著惡意前往，本來只是單純形容餐點的口感，也稱讚很多食材新鮮、好吃。

後來超哥一直要Toyz「評一下那個」，Toyz才說醋飯非常難吃，不過可以改進，怎料，對方竟然變臉，Toyz直指超哥是預謀犯案，找一群人來店裡圍毆他，也說這種傷口一定是使用硬物才造成。

許多網友也認為不應該使用暴力行為，紛紛留言：「支持椅子決不罷休！此仇不能忘！永遠追著超派盯！拒絕暴力！不向惡勢力低頭」、「不僅非法使用暴力，甚至還毀人容貌，實在讓人無法接受」、「有遇到那種情緒敏感的人不要跟他們開玩笑，因為他們真的很容易受傷，我在現實遇到這種人是會閃，不是吵不贏，是聽不懂人話」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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