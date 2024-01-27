賀瓏夜夜秀爭議延燒！郭昱晴被稱「不讀書戲子」曝超強經歷回擊
《賀瓏夜夜秀》爭議持續延燒，曾飾演台劇《麻辣鮮師》中「萬老師」一角的郭昱晴，近日以民進黨不分區立委第12名之姿，順利入主立法院，從演藝圈轉戰政壇。中國媒體人王志安日前上《賀瓏夜夜秀》譏諷不分區立委候選人陳俊翰，引發各界批評。沒想到這起被質疑「歧視身障者的事件」，話題轉向郭昱晴，她遭影射「不讀書的戲子憑什麼可以是安全名單」，因此她在26日晚間秀出自己1999年在美國紐約求學的照片回擊，並強調「你看不見並不代表別人就不在你無知的領域發光」。
記者張芸婷／綜合報導
郭昱晴26日晚間在個人臉書發文表示，《賀瓏夜夜秀》引發的歧視身障者事件，已被無限上綱成政治陰謀論，甚至有人帶起風向，製造出另類歧視，對於遭質疑「不讀書的戲子憑什麼可以是安全名單」，郭昱晴也表示自己的想法，她表示，在台灣還是有人因為經濟、家庭環境因素，無法接受高等教育，但並不代表這些人在自己擅長的領域中，會因為學歷框架而不被受到尊重。
郭昱晴強調，自己從小成績還算不錯，對於美術、音樂方面科目感興趣，因此依照興趣高職選擇就讀服裝科，並擠進當年入取率僅21％的大學聯考，考進淡江大學法文系，畢業後她曾教過長笛，也拿著GRE跟托福成績、藝術作品申請紐約Parsons School，可惜因為一些私人因素沒有完成研究所學業。
郭昱晴表示，回到台灣後她並不僅從事戲劇、主持等演藝工作，更投身關心動保、弱勢族群與袖珍藝術的教學及創作，2004年間還出版台灣第一本用中文圖解教學的相關工具書。但部分人士卻用「戲子」這樣帶有貶損、輕視歧視意味的字眼帶風向，讓郭昱晴感到不解、並坦言，「每一部戲劇都是製作團隊辛苦工作的成果，不論是演員、電視人、還是工作人員，都值得被尊敬，不該被戲謔、看不起。」
最後郭昱晴希望有心人士不要硬將話題失焦，進而失去對人最基本的尊重，並說道，或許有些人會說「我們只針對妳，郭昱晴」，若硬要如此，她只能說非常遺憾，「代表我們的大腦結構，邏輯思維真的大大不同，建議這些人就別浪費時間來這裡了！你看不見並不代表別人就不在你無知的領域發光。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道