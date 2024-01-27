台灣「隱藏版貴族世家」藏不住了！老饕吃過全改觀：340元飽到吐

黃色小鴨今天登場！高雄「全城攻陷」　紅綠燈「也閃小鴨」是真的

▲睽違十年，黃色小鴨今天再度登場於高雄愛河灣，且一次有兩隻，是由弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型藝術品。（圖／高雄市觀光局提供）
▲睽違十年，黃色小鴨今天再度登場於高雄愛河灣，且一次有兩隻，是由弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型藝術品。（圖／高雄市觀光局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

曾於10年前引爆全台，由弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型藝術品「黃色小鴨」（Rubber Duck），於今（27）日開始至2月25日重磅回歸高雄愛河灣，且驚喜是今年將有兩隻黃色小鴨。高雄市政府也將高雄整個城市打造成「黃色炫風」，像是推行小鴨輕軌列車、小鴨計程車等。而今還據傳，在黃色小鴨放置處愛河灣附近的高雄市海邊路，上頭的紅綠燈標示竟也出現黃色小鴨，讓民眾無不驚喜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美食部落客「高雄美食地圖」在臉書粉專上披露，高雄海邊路的紅綠燈交通號誌竟然出現黃色小鴨！一開始網友們還誤以為是合成的P圖，因此版主提到，紅綠燈上號誌是真的有，而且是一整條海邊路上的紅綠燈都是，一開始會先閃「搭輕軌捷運看小鴨」或「我愛高雄」字樣，下一秒就會變成「黃色小鴨」圖誌，還配上「I’M BACK（我回來了）」文字，相當讓人驚喜。網友們紛紛留言表示相當可愛，也有網友笑稱黃色小鴨將要讓高雄「全城攻陷」了，甚至還有網友因此留言稱讚「高雄越來越讚」、「好羨慕高雄這幾年的快速發展！光榮城市」

▲紅綠燈號誌一開始會先閃「搭輕軌捷運看小鴨」或「我愛高雄」字樣。（圖／「尼力吃喝玩樂&親子生活」提供）
▲紅綠燈號誌一開始會先閃「搭輕軌捷運看小鴨」或「我愛高雄」字樣。（圖／「尼力吃喝玩樂&親子生活」提供）
▲紅綠燈的下一秒就出現喝黃色小鴨。（圖／「尼力吃喝玩樂&親子生活」提供）
▲紅綠燈的下一秒就出現喝黃色小鴨。（圖／「尼力吃喝玩樂&親子生活」提供）
▲清楚的「黃色小鴨」圖誌，還配上「I’M BACK」文字。（圖／「尼力吃喝玩樂&親子生活」提供）
▲清楚的「黃色小鴨」圖誌，還配上「I’M BACK」文字。（圖／「尼力吃喝玩樂&親子生活」提供）
事實上，整個高雄真的處處都看得到黃色小鴨，觀光局還與大立百貨、遠雄THE ONE大樓、鳳山車站及在地飯店業者合作，打造小鴨外牆造型燈光，高雄輕軌也有黃色小鴨輕軌列車，甚至高雄市的計程車也有「黃色小鴨」圖樣外型。

▲高雄市也可看見黃色小鴨計程車。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高雄市也可看見黃色小鴨計程車。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高市府歡迎民眾踴躍搭乘「小鴨輕軌列車」，前往燈會場域。（圖／高雄市政府提供）
▲高市府歡迎民眾踴躍搭乘「小鴨輕軌列車」，前往燈會場域。（圖／高雄市政府提供）

出發看黃色小鴨！高雄愛河港「降雨機率出爐」　早晚溫差破10度

黃色小鴨來高雄了！進場前跌倒糗照被捕獲　眾驚：原來鴨鴨有腳腳

黃色小鴨1/27到！高雄6飯店優惠整理　住房送烤鴨、漢來下午茶8折

黃色小鴨1/27回歸高雄燈會！一張照看10年前盛況　小鴨輕軌先曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞