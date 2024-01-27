黃色小鴨今天登場！高雄「全城攻陷」 紅綠燈「也閃小鴨」是真的
曾於10年前引爆全台，由弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型藝術品「黃色小鴨」（Rubber Duck），於今（27）日開始至2月25日重磅回歸高雄愛河灣，且驚喜是今年將有兩隻黃色小鴨。高雄市政府也將高雄整個城市打造成「黃色炫風」，像是推行小鴨輕軌列車、小鴨計程車等。而今還據傳，在黃色小鴨放置處愛河灣附近的高雄市海邊路，上頭的紅綠燈標示竟也出現黃色小鴨，讓民眾無不驚喜。
記者葉盛耀/綜合報導
美食部落客「高雄美食地圖」在臉書粉專上披露，高雄海邊路的紅綠燈交通號誌竟然出現黃色小鴨！一開始網友們還誤以為是合成的P圖，因此版主提到，紅綠燈上號誌是真的有，而且是一整條海邊路上的紅綠燈都是，一開始會先閃「搭輕軌捷運看小鴨」或「我愛高雄」字樣，下一秒就會變成「黃色小鴨」圖誌，還配上「I’M BACK（我回來了）」文字，相當讓人驚喜。網友們紛紛留言表示相當可愛，也有網友笑稱黃色小鴨將要讓高雄「全城攻陷」了，甚至還有網友因此留言稱讚「高雄越來越讚」、「好羨慕高雄這幾年的快速發展！光榮城市」
事實上，整個高雄真的處處都看得到黃色小鴨，觀光局還與大立百貨、遠雄THE ONE大樓、鳳山車站及在地飯店業者合作，打造小鴨外牆造型燈光，高雄輕軌也有黃色小鴨輕軌列車，甚至高雄市的計程車也有「黃色小鴨」圖樣外型。