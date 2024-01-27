Toyz下戰帖了！再辦拳賽約戰超哥「打一場」 叉賭1條件送100萬元
知名實況主Toyz（劉偉健）日前因評論網紅超哥（黃伯超）海鮮丼餐廳醋飯難吃，遭超哥鐵拳爆頭，縫了11針。Toyz昨（26）晚開9時直播還原整起事件，還公開他被圍毆的目擊畫面，公開向超哥下戰帖（直播影片約2小時7分53秒處），表示要再辦擂台拳賽，要超哥「像個男人一樣單挑行不行」。
記者徐銘穗/綜合報導
直播尾聲，Toyz公開遊戲大亂鬥小編「傅肌」直擊他遭毆打的畫面，只見他倒在店門口人行道地上，身旁圍著4~5人，據目擊者影片陳述，「超哥正在踹人，旁邊的人都圍著他」，還說就連警察來了，超哥也沒停止攻擊，Toyz被毆打了至少6分鐘。
Toyz不滿警方到場時沒有積極作為，還放任對方打人，也沒有打人現行犯上銬，堅稱過程中「絕對有使用硬物攻擊」，痛批「一直往頭招呼，這是殺人未遂！」他也解釋自己不還手的理由，是因為「不知道這些人身上有沒有帶傢伙」，擔心他們萬一帶傢伙可能會傷到身邊的家人。
最後，Toyz嗆聲超哥「像個男人一樣單挑行不行」，表示要再辦拳賽打一場，「打輸了，馬上去警局撤告，跟你和解，免費」，要是Toyz打贏了，他則要超哥再好好想想該如何。
此外，對於警方說沒有發洩持械攻擊的情形，「加上當天超哥拳頭滿是鮮血，因此認定是徒手攻擊」。但Toyz對此存疑，嗆聲說：「用拳頭能砸出這傷口給100萬，砸不出來你給我1000萬。」還說自己會一直一直針對超哥，「一直一直地告下去、弄到他死」。