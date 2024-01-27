來去高雄看黃色小鴨！一圖看交通資訊　展出時間地點、交管一次看

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此次高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，高雄多家飯店也推出各式住宿與餐飲優惠，活動期間來到愛河灣除了能賞兩隻小鴨與無敵海景，還能至首度開放的16至18碼頭，免費玩大型氣墊樂園、球池，或搭乘小火車與旋轉木馬等設施。
🔴如何前往
交通局表示，今年高雄燈會於愛河灣，呼籲搭乘捷運、輕軌、公車等大眾運輸。
📍捷運：
可至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。
📍輕軌：
搭乘至駁二大義站或旅運中心站；另配合人潮管制，光榮碼頭站熱門日（1/27、28；2/3、4、8、10~14、18、24、25）2時至22時取消上下客服務。
📍市區公車
如50路、60路、77路、100路及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行（健保署）站、歷史博物館（高雄國際會議中心）站下車。
另於熱門日另提供老弱婦孺、親子遊客優先搭乘捷運中央公園站至英雄路接駁車，公車路線均於車頭標示黃色小鴨。
📍機車停車場（無汽車停車場）
公園路、港埠旅運中心北側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，惟空間有限，請勿任意停放於人行道等規劃區域，將加強違規拖吊取締。
🔴交通管制
交通局提醒，配合高雄燈會「冬日遊樂園」活動期間即（27）日起至2月25日，愛河灣周邊道路實施交通管制。
第一階段：交通管制時間為每日下午3點至晚上10點，愛河灣西側（公園路以南、七賢路以東道路）、愛河灣東側（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路管制通行。
第二階段：視車流狀況採機動管制，管制道路將擴大至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等範圍，場域周邊道路禁止臨時停車並加加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道。