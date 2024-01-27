黃色小鴨來高雄了！進場前跌倒糗照被捕獲　眾驚：原來鴨鴨有腳腳

來去高雄看黃色小鴨！一圖看交通資訊　展出時間地點、交管一次看

▲黃色小鴨今天登場，配合愛河燈會於愛河灣展出，周邊也將加強交通管制，且不提供汽車停車場，如何前往相關資訊整理一次看。（圖／高雄市觀光局提供）
▲黃色小鴨今天登場，配合愛河燈會於愛河灣展出，周邊也將加強交通管制，且不提供汽車停車場，如何前往相關資訊整理一次看。（圖／高雄市觀光局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

曾於10年前引爆全台，由弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型藝術品黃色小鴨，於今（27）日重磅回歸高雄，搭配高雄燈會於愛河灣展出。高雄市交通局指出，民眾可搭乘大眾運輸到捷運中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場，另有輕軌、公車等。會場周邊也將加強交通管制，且不提供汽車停車場，相關資訊整理一次看。

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10年前由弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型藝術品「黃色小鴨」，於高雄展出，炫風席捲全台，今年2024年黃色小鴨再度回歸，今（27）日開始至2月25日，共30天，搭配高雄燈會於愛河灣展出，整個範圍大約於16至18碼頭，且今年加碼有兩隻黃色小鴨。高雄市政府觀光局也在高雄旅遊網臉書上，親自公開5大最佳拍攝點，包含礁群堤岸、真愛碼頭、旅運中心戶外3F、高雄流行音樂中心-11號碼頭(音浪堤岸)、16號碼頭。

此次高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，高雄多家飯店也推出各式住宿與餐飲優惠，活動期間來到愛河灣除了能賞兩隻小鴨與無敵海景，還能至首度開放的16至18碼頭，免費玩大型氣墊樂園、球池，或搭乘小火車與旋轉木馬等設施。

▲黃色小鴨搭配高雄燈會將於愛河灣展演，前往交通一次看。（圖／高雄市政府交通局提供）
▲黃色小鴨搭配高雄燈會將於愛河灣展演，如何前往交通一次看。（圖／高雄市政府交通局提供）
🔴如何前往
交通局表示，今年高雄燈會於愛河灣，呼籲搭乘捷運、輕軌、公車等大眾運輸。

📍捷運：
可至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。

📍輕軌：
搭乘至駁二大義站或旅運中心站；另配合人潮管制，光榮碼頭站熱門日（1/27、28；2/3、4、8、10~14、18、24、25）2時至22時取消上下客服務。

▲黃色小鴨即日至2月25日搭配高雄燈會回歸高雄愛河灣，高雄捷運公司也聯手推出期間限定的「小鴨輕軌列車」。（圖／高雄市觀光局提供）
▲黃色小鴨即日至2月25日搭配高雄燈會回歸高雄愛河灣，高雄捷運公司也聯手推出期間限定的「小鴨輕軌列車」。（圖／高雄市觀光局提供）
📍市區公車
如50路、60路、77路、100路及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行（健保署）站、歷史博物館（高雄國際會議中心）站下車。

另於熱門日另提供老弱婦孺、親子遊客優先搭乘捷運中央公園站至英雄路接駁車，公車路線均於車頭標示黃色小鴨。


📍機車停車場（無汽車停車場）
公園路、港埠旅運中心北側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，惟空間有限，請勿任意停放於人行道等規劃區域，將加強違規拖吊取締。


🔴交通管制
交通局提醒，配合高雄燈會「冬日遊樂園」活動期間即（27）日起至2月25日，愛河灣周邊道路實施交通管制。

第一階段：交通管制時間為每日下午3點至晚上10點，愛河灣西側（公園路以南、七賢路以東道路）、愛河灣東側（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路管制通行。

第二階段：視車流狀況採機動管制，管制道路將擴大至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等範圍，場域周邊道路禁止臨時停車並加加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道。

▲2024高雄冬日遊樂園期間，將實施交通管制指南。（圖／高雄市交通局提供）
▲2024高雄冬日遊樂園期間，將實施交通管制指南。（圖／高雄市交通局提供）

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