黃色小鴨1/27到！高雄6飯店優惠整理　住房送烤鴨、漢來下午茶8折

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高雄漢來飯店是離黃色小鴨最近的飯店之一，推出平日6,353元起入住港景房，加贈漢來小鴨玩偶等周邊好禮。飯店內的多家餐廳也推優惠，1月27日至2月25日，出示與黃色小鴨合照，紅陶上海湯包、糧緻海鮮火鍋、翠園粵菜餐廳用餐95折，PAVO餐酒館享原創調酒買一送一。另外，大廳酒廊期間限定的黃色小鴨主題下午茶，憑來美食APP券打8折（需預訂）。
📍和逸飯店高雄中山館
位於和逸飯店高雄中山館30樓的Cozzi THE Roof，即日起至2月8日，身穿黃色系服飾，或姓名任一字是「ㄏㄨㄤˊ」發音，用餐可享88折。
📍高雄福華大飯店
黃色小鴨展期內，平日到館內餐廳消費並出示合照、打卡，享有加碼優惠，Smile One精緻涮涮鍋每桌送梅花豬肉盤1份，珍珠坊港式飲茶每人可享手工布丁1份，HOVII Café送經典濾掛咖啡，麗香苑請吃頂級冰淇淋1球，江南春送每人1顆炸元宵。
另外，即日起
📍福容大飯店高雄
推出民眾只要將10年前的小鴨舊照，上傳到官方臉書活動貼文底下並留言，就能獲贈300元餐飲抵用券，限量100組。另外，小鴨正式登場後，只要留言貼出最新合照，一樣將送出100組的抵用券，且展出期間只要穿著黃色服飾或配件，到田園咖啡廳用餐享9折優惠。
📍高雄萬豪酒店
推出「必訪！美拍打卡熱點」住房專案，平日週一至週四入住高雄萬豪酒店經典客房、豪華客房或豪華四人房一晚，每房每晚6,388元起(價格已含稅及服務費)，於Facebook貼文標記高雄萬豪酒店帳號並hashtag #高鐵飯店聯票入住，即可提早於12:00辦理入住(限週一至週四入住，每日數量有限)。專案含翌日自助早餐，加贈豪享自助餐廳外帶歐陸小點一套(四人房贈兩套)。
📍華園大飯店草衙館
適合親子共遊的「華園大飯店草衙館」也跟進推出「與小鴨共遊」系列活動，凡旅客姓名中任一字與「黃」或「鴨」同音者入住，可享早餐加贈超呆萌黃色小鴨造型餐包，還加碼送免費看黃色小鴨。
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