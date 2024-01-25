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黃色小鴨1/27到！高雄6飯店優惠整理　住房送烤鴨、漢來下午茶8折

▲10年前造成全台轟動的黃色小鴨，預計1月27日又將造訪高雄愛河灣，高雄各家飯店都響應推出優惠活動。（圖／翻攝高雄市新聞局官網）
▲10年前造成全台轟動的黃色小鴨，預計1月27日又將造訪高雄愛河灣，高雄各家飯店都響應推出優惠活動。（圖／翻攝高雄市新聞局官網）

記者葉盛耀/綜合報導

10年前「黃色小鴨」在高雄初登場，轟動全台，高雄市府官方資料統計當時累計湧入390萬觀光人次，創造10億元觀光產值，今年1月27日，黃色小鴨又將於高雄愛河灣登場，且一次有兩隻，預計將掀起黃色旋風熱潮。多家高雄飯店都搭配這股黃色炫風推出各式住房與餐飲優惠。像是和逸飯店高雄中山館就推出身穿黃色系服飾，或姓名任一字是「ㄏㄨㄤˊ」發音，用餐可享88折。高雄漢來大飯店內的PAVO餐酒館，原創調酒買一送一。

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📍高雄漢來大飯店
高雄漢來飯店是離黃色小鴨最近的飯店之一，推出平日6,353元起入住港景房，加贈漢來小鴨玩偶等周邊好禮。飯店內的多家餐廳也推優惠，1月27日至2月25日，出示與黃色小鴨合照，紅陶上海湯包、糧緻海鮮火鍋、翠園粵菜餐廳用餐95折，PAVO餐酒館享原創調酒買一送一。另外，大廳酒廊期間限定的黃色小鴨主題下午茶，憑來美食APP券打8折（需預訂）。

▲出示與黃色小鴨合照，到高雄漢來飯店的PAVO餐酒館，享原創調酒買一送一。（圖／翻攝漢來美食臉書）
▲出示與黃色小鴨合照，到高雄漢來飯店的PAVO餐酒館，享原創調酒買一送一。（圖／翻攝漢來美食臉書）
📍和逸飯店高雄中山館
位於和逸飯店高雄中山館30樓的Cozzi THE Roof，即日起至2月8日，身穿黃色系服飾，或姓名任一字是「ㄏㄨㄤˊ」發音，用餐可享88折

▲和逸飯店高雄中山館推出即日起至2月8日，身穿黃色系服飾，或姓名任一字是「ㄏㄨㄤˊ」發音，用餐可享88折。（圖／記者陳美嘉攝）
▲和逸飯店高雄中山館推出即日起至2月8日，身穿黃色系服飾，或姓名任一字是「ㄏㄨㄤˊ」發音，用餐可享88折。（圖／記者陳美嘉攝）
📍高雄福華大飯店
黃色小鴨展期內，平日到館內餐廳消費並出示合照、打卡，享有加碼優惠，Smile One精緻涮涮鍋每桌送梅花豬肉盤1份，珍珠坊港式飲茶每人可享手工布丁1份，HOVII Café送經典濾掛咖啡，麗香苑請吃頂級冰淇淋1球，江南春送每人1顆炸元宵。

另外，即日起~2月25日推出「江南chill 饗鴨」限量住房專案，入住豪華家庭房每間每晚5899元起，每房加贈麗香苑自助早餐四客，還贈送價值2,860元的江南春餐廳的一品明爐片皮鴨。

▲只要出示與黃色小鴨合照及打卡於高雄福華大飯店全館餐廳平日消費還可享加碼優惠，於Smile One精緻涮涮鍋可享每桌贈梅花豬肉盤一份。（圖／高雄福華提供）
▲只要出示與黃色小鴨合照及打卡於高雄福華大飯店全館餐廳平日消費還可享加碼優惠，於Smile One精緻涮涮鍋可享每桌贈梅花豬肉盤一份。（圖／高雄福華提供）
📍福容大飯店高雄
推出民眾只要將10年前的小鴨舊照，上傳到官方臉書活動貼文底下並留言，就能獲贈300元餐飲抵用券，限量100組。另外，小鴨正式登場後，只要留言貼出最新合照，一樣將送出100組的抵用券，且展出期間只要穿著黃色服飾或配件，到田園咖啡廳用餐享9折優惠。

▲福容大飯店高雄店推出民眾只要將10年前的小鴨舊照，上傳到官方臉書活動貼文底下並留言，就能獲贈300元餐飲抵用券，限量100組。（圖／福容大飯店提供）
▲福容大飯店高雄店推出民眾只要將10年前的小鴨舊照，上傳到官方臉書活動貼文底下並留言，就能獲贈300元餐飲抵用券，限量100組。（圖／福容大飯店提供）
📍高雄萬豪酒店
推出「必訪！美拍打卡熱點」住房專案，平日週一至週四入住高雄萬豪酒店經典客房、豪華客房或豪華四人房一晚，每房每晚6,388元起(價格已含稅及服務費)，於Facebook貼文標記高雄萬豪酒店帳號並hashtag #高鐵飯店聯票入住，即可提早於12:00辦理入住(限週一至週四入住，每日數量有限)。專案含翌日自助早餐，加贈豪享自助餐廳外帶歐陸小點一套(四人房贈兩套)。

▲高雄萬豪酒店「必訪!美拍打卡熱點」住房專案，平日週一至週四入住高雄萬豪酒店經典客房一晚，每房每晚6,388元起。（圖／高雄萬豪酒店提供）
▲高雄萬豪酒店「必訪!美拍打卡熱點」住房專案，平日週一至週四入住高雄萬豪酒店經典客房一晚，每房每晚6,388元起。（圖／高雄萬豪酒店提供）
📍華園大飯店草衙館
適合親子共遊的「華園大飯店草衙館」也跟進推出「與小鴨共遊」系列活動，凡旅客姓名中任一字與「黃」或「鴨」同音者入住，可享早餐加贈超呆萌黃色小鴨造型餐包，還加碼送免費看黃色小鴨。

▲「華園大飯店草衙館」姓名中符合兩發音早餐加贈超可愛小鴨造型早餐包。（圖／華園大飯店提供）
▲「華園大飯店草衙館」姓名中符合兩發音早餐加贈超可愛小鴨造型早餐包。（圖／華園大飯店提供）
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