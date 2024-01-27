直擊／SJ台灣太太讓出搖滾區：我老了站不動 沒體力仍支持老少年
南韓男團Super Junior（SJ）成員利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢今（27）日、明（28）日一連兩天在高雄巨蛋舉辦粉絲派對，2萬張門票全數售罄。開場前《NOWnews今日新聞》場外直擊，許多E.L.F.（粉絲名）成群結隊穿上應援寶藍色服裝，並表示今年1月、3月、4月、5月、8月SJ都會分批來台，若有搶得到票絕對場場支持；一位30歲初頭的歌迷幽默表示「有買到座位區的票」才會報到，笑說：「因為老了，主要是有點站不住。」
記者陳雅蘭／高雄報導
SJ出道至今近20年，粉絲年齡層男女老少都有，4名歌迷今受訪透露她們是因為SJ相識，友誼至今超過15年，也都會相約去韓國追星SJ；未來3月的SJ-D&E東海與銀赫「高雄櫻花季」、4月SJ-L.S.S.利特、神童、始源「台北見面會」、5月4日圭賢台北演唱會、8月的SJ粉絲見面會，若他們都有順利搶到票，一定會到場支持歐巴。
始源昨天一到台灣，不是跟粉絲喊話而是表示「鼎王等我」，歌迷笑說不會在意，「我們都很習慣啦，他不發我們反而覺得很奇怪。」問及SJ東海、銀赫、圭賢出走「SM娛樂」，是否感到失望？歌迷則表示：「沒關係，他們好就好，他們開心就好。」而今天希澈沒來，希澈的粉絲一樣從台北追到高雄力挺SJ，無奈嘆氣：「沒辦法啊！」愛SJ溢於言表。
一組從台中來高雄看演唱會的歌迷，是因為看了SJ的綜藝節目愛上成員，進而喜歡上他們的音樂，最喜歡的是SJ-D&E的東海跟銀赫；但他們對於東海跟銀赫3月會再來高雄出席櫻花季，是否會再搶票支持？2人表示：「三月不會去，因為搶不到座位，座位票很少。」他們也透露今天是買座位區而非近距離的搖滾區，笑說：「因為老了，主要是有點站不住！」自嘲沒體力，依然要活到老追到老。
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