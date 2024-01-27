SJ「不要LIVE要對嘴」 利特、神童、始源高喊：音樂請開大聲一點
南韓男團Super Junior（SJ）相隔13年再回到高雄巨蛋表演，成員利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢今（27）日與1萬名歌迷同歡。SJ有許多小分隊，包含K.R.Y.、T、M、Happy、D&E，最新的L.S.S.於2022年成立，成員為利特、神童、始源，他們現場帶來1月22日發行的新歌《Suit Up》，結果3人要表演一小段前，搞笑說：「我們不要唱LIVE，要對嘴，『音樂請開大聲一點』！」發言逗樂全場。
記者陳雅蘭／高雄報導
說到SJ的演唱會，不得不提到台灣粉絲一流的應援實力，每次的驚喜都讓成員留下深刻印象；今晚歌迷也沒有讓SJ失望，當《Callin'》表演完後，成員為了下一個派對主題「Special Dinner Course 」，到後台換上西裝，隨後一一端著喝紅酒現身，全場1萬名歌迷舉上「現在不是哥哥，是叔叔」的手幅，東海作勢生氣用中文大喊：「太不像話了！」
隨後粉絲祭出翻牌驚喜，但卻被SJ要求重來，隨後座位區以紅白字「直到成為爺爺為止都幹掉」翻成黃藍字「等一下去續攤嗎？」SJ詢問「去哪裡好」，結果再自己高喊：「鼎王，好！」熱愛台灣麻辣火鍋的程度可見一斑。
利特對於粉絲的應援文案表達不滿：「說我不是哥哥是叔叔，那你呢？」成員緩頰：「E.L.F.（粉絲名）。」利特表示：「啊...對對對，應援成功，掌聲鼓勵！」應援環節結束後，大夥竟然吃起「Dinner道具」，成員紛紛調侃東海跟厲旭，「他們從頭到尾都在吃耶。」話說完便帶來2首夯曲《House Party》、《DEVIL》表演。
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