Toyz復活了！嗆絕不跟超哥和解「把你告到死」　撕紗布秀恐怖傷口

SJ高雄唱3小時「歌迷腳痠站不住」！圭賢銀赫道歉：你們腿是我的

▲Super Junior（SJ）出道19年，歌迷老少都有，成員神童（左起）、厲旭、東海、藝聲、始源、圭賢、銀赫、利特透露他們現在於韓國開唱，歌迷會要求要有座位，對於台灣歌迷能站3小時感到震驚。（圖／讀者提供）
▲Super Junior（SJ）出道19年，歌迷老少都有，成員神童（左起）、厲旭、東海、藝聲、始源、圭賢、銀赫、利特透露他們現在於韓國開唱，歌迷會要求要有座位，對於台灣歌迷能站3小時感到震驚。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／高雄報導

南韓男團Super Junior（SJ）相隔13年再回到高雄巨蛋表演，今（27）日為首場，成員利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢足足唱了3小時10分鐘，同時擔心搖滾區觀眾的腿，並表示他們出道19年，有的歌迷已經站不動，「其實SJ可以辦有搖滾區的地方不多了，尤其在韓國，粉絲會要求要有座位，這是非常惋惜的事實！」圭賢也搞笑說：「我一直擔心你們，你們的腿是我的！」現場歌迷也承認表示：「對！我的腿好痛！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Super Junior（SJ）成員神童（左起）、厲旭、東海、藝聲、始源、圭賢、銀赫、利特重返高雄巨蛋見粉絲，但大家卻忘記來過高雄，被粉絲頻頻糾正。（圖／讀者提供）
▲SJ相隔13年重返高雄巨蛋見粉絲。（圖／讀者提供）
SJ相隔1年2個月再來台見粉絲，亦是睽違13年回到高雄巨蛋，利特卻表示：「其實粉絲派對沒有計畫要來台灣的。」決定會到高雄舉辦，是因為台灣粉絲的愛讓他們有動力，「這真的很神奇，台灣E.L.F.（粉絲名）神奇力量引導我們繼續前進。」神童對此表示：「SJ的演唱會，E.L.F.都會說『我們很相信SJ的演出，所以來看就對了』，我想是因為我們也相信台灣E.L.F.所以才會來。」

東海表示：「大家開心嗎？我們也很開心，今年我們SJ邁入19週年，時間真的過好快喔，真的，沒想到跟大家共度這麼長久的時間，感覺跟大家累積好多回憶，希望日後可以累積更多回憶，我相信的只有你們而已，你們知道吧？我們就相信你們走下去，總之更感動的話，我留著明天再說。」他被虧說沒為27日的歌迷做準備，東海趕緊澄清：「我今天會邊做半身浴邊想感動的話，我愛你們，真的愛！真的愛！」

▲SJ一連兩天在高雄巨蛋舉辦粉絲派對。（圖／讀者提供）
▲SJ於27日、28日一連兩天在高雄巨蛋舉辦粉絲派對。（圖／讀者提供）
始源被利特、神童、東海、藝聲的感言深深感動，他感性表示：「跟成員這樣活動久了會知道一件事，成員這樣講話，都能感受到大家都是付出真心，到目前這邊為止，他們講得連我都深受感動的話，就能感覺出來台灣對我們來說是珍貴又特別的地方，今天我長話短說，明天會來的舉手？重要的話我就明天再說囉，我是有準備的，但明天也是重要的日子，想說明天說比較好。」他說完再搞笑表示：「我真的很想念大家，比鼎王更想念，真的，比鼎泰豐更想你們，比芒果、鳳梨酥更想念大家，明天見。」

感言發表輪到圭賢時，他卻擔心搖滾區觀眾的腿，正經又不失搞笑的用中文詢問：「站著的歌迷朋友們，你們的腿還好嗎？不好意思，3個小時，你們一直站著，不好意思不好意思，我一直擔心你們，你們的腿是我的！」

銀赫也搞笑認老，笑說SJ現在於韓國辦演唱會時，歌迷都會要求要有座位，「這是非常惋惜的事實！」銀赫接著表示：「你們這樣3小時還在站著這件事真的很了不起，我現在連要叫二樓、三樓的朋友站起來這件事，真的也很難說出口，左右邊的觀眾也是，要一直側頭看，明天我可以叫你們站起來嗎？」銀赫同時感謝台灣歌迷「體力還可以」，未來他會繼續努力策劃舞台表演，「直到那一天，你們要跟我一起喔」。

最後發表感言的利特，則是嘴甜稱讚台灣歌迷，「我去別的國家，我都會教訓粉絲，也會取笑、鬧他們，但對台灣就沒什麼能鬧的，因為你們太完美」，結果一旁成員跳起SJ-M的中文作品《太完美》，溫馨畫面立刻歪樓，8人最後以《Miracle》結束3小時又10分鐘的首場演出。

▲Super Junior（SJ）高雄粉絲派對。（圖／讀者提供）
▲SJ透露其實沒有要來台灣辦粉絲派對。（圖／讀者提供）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

SJ「不要LIVE要對嘴」　利特、神童、始源高喊：音樂請開大聲一點

直擊／SJ台灣太太讓出搖滾區：我老了站不動　沒體力仍支持老少年

Super Junior銀赫逛高雄愛河：想到台灣老婆　利特嗆：那你跳河啊

直擊Super Junior抵達高雄！始源認出台灣保鑣　「超帥鐵拳」問好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞