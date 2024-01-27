SJ高雄唱3小時「歌迷腳痠站不住」！圭賢銀赫道歉：你們腿是我的

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東海表示：「大家開心嗎？我們也很開心，今年我們SJ邁入19週年，時間真的過好快喔，真的，沒想到跟大家共度這麼長久的時間，感覺跟大家累積好多回憶，希望日後可以累積更多回憶，我相信的只有你們而已，你們知道吧？我們就相信你們走下去，總之更感動的話，我留著明天再說。」他被虧說沒為27日的歌迷做準備，東海趕緊澄清：「我今天會邊做半身浴邊想感動的話，我愛你們，真的愛！真的愛！」
始源被利特、神童、東海、藝聲的感言深深感動，他感性表示：「跟成員這樣活動久了會知道一件事，成員這樣講話，都能感受到大家都是付出真心，到目前這邊為止，他們講得連我都深受感動的話，就能感覺出來台灣對我們來說是珍貴又特別的地方，今天我長話短說，明天會來的舉手？重要的話我就明天再說囉，我是有準備的，但明天也是重要的日子，想說明天說比較好。」他說完再搞笑表示：「我真的很想念大家，比鼎王更想念，真的，比鼎泰豐更想你們，比芒果、鳳梨酥更想念大家，明天見。」
感言發表輪到圭賢時，他卻擔心搖滾區觀眾的腿，正經又不失搞笑的用中文詢問：「站著的歌迷朋友們，你們的腿還好嗎？不好意思，3個小時，你們一直站著，不好意思不好意思，我一直擔心你們，你們的腿是我的！」
銀赫也搞笑認老，笑說SJ現在於韓國辦演唱會時，歌迷都會要求要有座位，「這是非常惋惜的事實！」銀赫接著表示：「你們這樣3小時還在站著這件事真的很了不起，我現在連要叫二樓、三樓的朋友站起來這件事，真的也很難說出口，左右邊的觀眾也是，要一直側頭看，明天我可以叫你們站起來嗎？」銀赫同時感謝台灣歌迷「體力還可以」，未來他會繼續努力策劃舞台表演，「直到那一天，你們要跟我一起喔」。
最後發表感言的利特，則是嘴甜稱讚台灣歌迷，「我去別的國家，我都會教訓粉絲，也會取笑、鬧他們，但對台灣就沒什麼能鬧的，因為你們太完美」，結果一旁成員跳起SJ-M的中文作品《太完美》，溫馨畫面立刻歪樓，8人最後以《Miracle》結束3小時又10分鐘的首場演出。
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