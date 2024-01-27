澳網／記住這個名字！ Sabalenka全直落二封后 外媒：將稱霸網壇
Aryna Sabalenka在澳洲網球公開賽女單決賽完成二連霸，成為睽違11年第一人，且過程中展現強大的宰制力，從首輪比賽開始，共計7場比賽，一盤未失，奪冠毫不僥倖。
記者廖聿偉/綜合報導
年僅25歲的白俄羅斯選手Aryna Sabalenka，他成為自2013年同胞Victoria Azarenka後，首度成功衛冕澳網女單的選手。此座冠軍也是Sabalenka生涯第二座大滿賽冠軍，去年9月的美網她不敵Coco Gauff，只拿下亞軍。
相較於去年的澳網冠軍賽，Aryna Sabalenka實力明顯更上層樓，不僅改掉容易雙方失誤的缺點，回球的角度和勁道都明顯提升，讓對手難以招架，總計本屆澳網7場比賽，她全部都以直落二獲勝，且總共也只丟掉了21局。
Aryna Sabalenka已連續6度至少在大滿貫賽殺入4強，外國媒體評論，Sabalenka在本屆澳網展現極佳的穩定度，且越關鍵的比賽，她更能將優勢發揮至極致，女單決賽就很明顯，她刻意將回球的角度拉大，非常刁鑽，來回調動鄭欽文，成為獲勝的關鍵。
外媒更大膽預測，Sabalenka將是未來幾年女子網球的佼佼者，澳網后冠只是開端，接下來將會有更多的冠軍入袋。