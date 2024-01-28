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《紅白藝能大賞》陣容太強！錄影現場內幕曝　首次入場觀眾嚇壞了

▲2024年《超級巨星紅白藝能大賞》昨天27日下午至晚上進行錄製，LE SSERAFIM也首度來台演出，讓全場觀眾嗨翻。（圖／LE SSERAFIM臉書）
▲2024年《超級巨星紅白藝能大賞》昨天27日下午至晚上進行錄製，LE SSERAFIM也首度來台演出，讓全場觀眾嗨翻。（圖／LE SSERAFIM臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

2024年《超級巨星紅白藝能大賞》昨天27日下午至晚上進行錄製，今年的明星卡司非常強大，除了集結眾多金曲歌王歌后之外，連南韓大勢女團LE SSERAFIM都首度來台出席，全場吸引超過萬名觀眾共襄盛舉，由於是提前錄製節目的關係，在表演上也嚴格禁止民眾攝影，工作人員相當嚴格盡責的把關，也有不少第一次參加《紅白》錄製的觀眾直言「真的被錄影時間給嚇到了.....」。

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今年的《超級巨星紅白藝能大賞》由台視主辦，已經邁入第15個年頭，明星陣容可以說是一年比一年還要強大，除了主持群由LuLu領銜，白隊黃偉晉、陳明珠，紅隊許富凱、莎莎之外，還有白隊大使林宥嘉、紅隊大使蕭敬騰。今年卡司還有人氣男團Energy回歸首場團體表演，以及南韓大勢女團LE SSERAFIM首度來台演出，嘉賓還包括人氣樂團告五人、宇宙人、頑童MJ116、五堅情、Ozone、GX鼓鼓呂思緯x蕭秉治、吳克群、盧廣仲、艾怡良等數不清的大咖。

▲2024《紅白藝能大賞》主持群，由LuLu領銜白隊的黃偉晉、陳明珠；以及紅隊的許富凱、莎莎。（圖/台視提供）
▲2024《紅白藝能大賞》主持群，由LuLu領銜白隊的黃偉晉、陳明珠；以及紅隊的許富凱、莎莎。（圖/台視提供）
由於是提前預錄的節目，節目在2月9日除夕當天才會播出，因此在表演內容上，工作人員嚴格把關「現場偷偷錄影」的觀眾，《NOWnews》記者也在現場直擊，有粉絲屢勸不聽不斷偷錄影，被工作人員叫到走道上面要求刪除影片，讓一旁的觀眾也驚呼「工作人員真的超認真」。

然而讓觀眾感到最震撼的是，這場《超級巨星紅白藝能大賞》的錄製期間，從下午4點30分，一路錄製到晚上11點20分左右才正式結束，整整長達7小時的時間，雖然身邊的觀眾原本都不認識，但因為喜歡共同的偶像，加上錄製時間太長，甚至都能聊上幾句，一起為偶像們應援。

▲蕭敬騰登上「2024超級巨星紅白藝能大賞」。（圖／華納音樂提供）
▲蕭敬騰登上《2024超級巨星紅白藝能大賞》，超震撼演出博得現場觀眾滿堂彩。（圖／華納音樂提供）
《NOWnews》也採訪了首次進入《紅白藝能大賞》錄影現場的觀眾，李先生表示「我就是衝著LE SSERAFIM來的，但是我沒有想到這個錄影竟然要7個小時，整個嚇到了」但對於最終看到喜愛的LE SSERAFIM，李先生則逗趣回應「對我來說，今天是一個『Perfect night』，不過我的屁股『UNFORGIVEN』」。

而2024年的《超級巨星紅白藝能大賞》這次以「100種火熱」做為概念，詮釋每個家庭只屬於自己的年節氛圍，同時捕捉紅白歲末迎春的派對火熱氣氛，將會在2月9日除夕夜在台視播出，或者在台灣大哥大My Video以及超級巨星紅白藝能大賞YouTube頻道都能看到，詳細的播出時間尚未出爐，民眾如果想收看，繼續鎖定紅白藝能大賞粉絲專頁，屆時播出的表演絕對包你滿意！

▲LE SSERAFIM成員允珍（左起）、金采源、中村 一葉、宮脇咲良、洪恩採來台錄製除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／）
▲LE SSERAFIM成員來台錄製除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，想看絕美精彩的表現，不要錯過除夕夜的播出哦！（圖／LE SSERAFIM臉書）

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