《紅白藝能大賞》陣容太強！錄影現場內幕曝 首次入場觀眾嚇壞了
2024年《超級巨星紅白藝能大賞》昨天27日下午至晚上進行錄製，今年的明星卡司非常強大，除了集結眾多金曲歌王歌后之外，連南韓大勢女團LE SSERAFIM都首度來台出席，全場吸引超過萬名觀眾共襄盛舉，由於是提前錄製節目的關係，在表演上也嚴格禁止民眾攝影，工作人員相當嚴格盡責的把關，也有不少第一次參加《紅白》錄製的觀眾直言「真的被錄影時間給嚇到了.....」。
記者張嘉哲/綜合報導
今年的《超級巨星紅白藝能大賞》由台視主辦，已經邁入第15個年頭，明星陣容可以說是一年比一年還要強大，除了主持群由LuLu領銜，白隊黃偉晉、陳明珠，紅隊許富凱、莎莎之外，還有白隊大使林宥嘉、紅隊大使蕭敬騰。今年卡司還有人氣男團Energy回歸首場團體表演，以及南韓大勢女團LE SSERAFIM首度來台演出，嘉賓還包括人氣樂團告五人、宇宙人、頑童MJ116、五堅情、Ozone、GX鼓鼓呂思緯x蕭秉治、吳克群、盧廣仲、艾怡良等數不清的大咖。
由於是提前預錄的節目，節目在2月9日除夕當天才會播出，因此在表演內容上，工作人員嚴格把關「現場偷偷錄影」的觀眾，《NOWnews》記者也在現場直擊，有粉絲屢勸不聽不斷偷錄影，被工作人員叫到走道上面要求刪除影片，讓一旁的觀眾也驚呼「工作人員真的超認真」。
然而讓觀眾感到最震撼的是，這場《超級巨星紅白藝能大賞》的錄製期間，從下午4點30分，一路錄製到晚上11點20分左右才正式結束，整整長達7小時的時間，雖然身邊的觀眾原本都不認識，但因為喜歡共同的偶像，加上錄製時間太長，甚至都能聊上幾句，一起為偶像們應援。
《NOWnews》也採訪了首次進入《紅白藝能大賞》錄影現場的觀眾，李先生表示「我就是衝著LE SSERAFIM來的，但是我沒有想到這個錄影竟然要7個小時，整個嚇到了」但對於最終看到喜愛的LE SSERAFIM，李先生則逗趣回應「對我來說，今天是一個『Perfect night』，不過我的屁股『UNFORGIVEN』」。
而2024年的《超級巨星紅白藝能大賞》這次以「100種火熱」做為概念，詮釋每個家庭只屬於自己的年節氛圍，同時捕捉紅白歲末迎春的派對火熱氣氛，將會在2月9日除夕夜在台視播出，或者在台灣大哥大My Video以及超級巨星紅白藝能大賞YouTube頻道都能看到，詳細的播出時間尚未出爐，民眾如果想收看，繼續鎖定紅白藝能大賞粉絲專頁，屆時播出的表演絕對包你滿意！