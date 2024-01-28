三上悠亞引退AV後「陪睡對象」曝光！不排斥跟台灣人一起工作
日本前「暗黑天后」三上悠亞去年30歲當日引退AV產業，雖然不是現役女優，但仍會參演香港三級片《一路向西2：東京AV攻略》拍攝，同時往各方領域發展，人氣居高不下。她今（28）日出席台北《優雅的一天》畫冊簽名會，現場擠滿粉絲。三上悠亞與粉絲同歡之餘，也抽空受訪透露退役AV的生活，女神的「陪睡對象」也隨之曝光，身分就是她的愛犬。
記者陳雅蘭／台北報導
三上悠亞表示畫冊作品中，最喜歡的就是她畫的3隻愛犬，自曝有一個特別的習慣，每天晚上會選一隻狗狗陪睡。
自立門戶當老闆的三上悠亞，日前在YouTube公開豪華辦公室，光是裝潢就砸下千萬元日幣（約212萬元台幣），同時透露要全面徵才，問及海外人士是否有資格？她表示：「當然，台灣的朋友有興趣的話，歡迎來應徵！」
三上悠亞前除了經營服飾、化妝品牌、推出畫冊，日前確定加盟香港經典三級片續集《一路向西2：東京AV攻略》，同場還有波多野結衣、相澤南等人參演，作品公開試鏡徵選中。此外，三上悠亞透露會待到30日才離台，要好好欣賞台灣美景、吃遍美食再回日本。
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