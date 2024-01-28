不怕超派鐵拳！正妹實況主評超哥丼飯 誠實反應全錄下：超級難吃
網紅Toyz日前到超哥的「超甲組海鮮丼飯」用餐，結果點評魚肉好吃，醋飯非常難吃，最終被超哥使用「超派鐵拳」海K一頓，造成頭部受傷縫了11針。對此，近日有不少網紅以及實況主，也同樣好奇到底Toyz所吃的「醋飯」到底多難吃，因此紛紛前往超哥海鮮丼飯嚐鮮。而日前正妹實況主「Zoe肉乙」也前往用餐，結果被問到評價時，她直接回答「超級難吃」，引起現場一陣騷動。
記者張嘉哲/綜合報導
Twitch實況主「台北建東」26日前往超哥的店面，看到排隊的人龍還蠻多，因為自己已經吃過超哥海鮮丼飯，但為了要買給自己的朋友享用，他選擇跟排隊前頭的民眾交涉，希望他們內用時幫他帶一份外帶，於是就遞一千塊直接請民眾吃，條件就是幫忙外帶一份店內隨意的餐點，自己則是一旁的公園先找其他朋友。
抵達公園之後，「台北建東」發現人潮非常多，有許多都是舊識，其中剛吃完「超甲組海鮮丼飯」的正妹實況主肉乙也在現場，肉乙一開始就說「又要這樣逼我，我今天大概已經被三四個人逼了」而隨後也補充「好！你問，我絕對會真心誠意地回答你」。
結果建東直接問「妳不是覺得超級好吃嗎？」肉乙則完全沒有思考的回答「超級難吃」，讓建東發出超大聲的「蛤？」，肉乙則趕緊說「我剛有喝酒」，旁邊的友人也趕快緩頰，建東則開玩笑稱「下一個被超哥打的人！YA！」肉乙則問建東「啊你自己評論？」建東則說「我覺得超級好吃」，讓肉乙說「哇！要這樣講喔，那我社會歷練還不夠」。
隨後肉乙繼續補充「沒有啦！有一些東西是OK的，像是鮭魚肚我覺得是可以的，應該說他只有做外帶的，但內用的不能點，內用的剩下一些丼飯跟湯，我的海瓜子湯沒有沙，但其他人的海瓜子湯有」。
影片曝光後，不少人紛紛表示「其實建東也有完整解析，非常的中肯啊，本來就是可受公評之事了」、「被正妹實況主說超級難吃，超哥應該心服口服了吧」、「肉乙長相10分，超甲組大概只有4分」、「肉乙真的超美，食物觀感不同還好吧，也是有說鮭魚肚好吃」又再度掀起話題。