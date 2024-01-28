美腿實況主砲轟超哥海鮮「超級難吃」！驚曝生魚片不新鮮害人過敏
網紅Toyz與超哥素有恩怨，批評對方開的「超甲組海鮮丼飯」醋飯難吃，在店門口大打出手引爆話題，卻意外掀起一波嘗鮮潮，許多民眾大排長龍都想品嘗該店料理，包括孫生、丁特一堆網紅都前去捧場，認證海鮮品質不錯，不過以美腿著稱的實況主「Zoe肉乙」面對朋友詢問，無懼超哥的「超派鐵拳」，直白表示「超級難吃」，「Zoe肉乙」今（28）日並向《NOWnews今日新聞》吐露海鮮不新鮮，一起去的同伴吃了還過敏。
記者江芷稜、詹鎰睿／台北報導
網紅一窩蜂朝聖超哥開的「超甲組海鮮丼飯」，實況主「台北建東」品嘗過後，去找同樣去過的肉乙暢談感想，肉乙強調自己「絕對會真心誠意的回答你」，被問到海鮮好吃嗎？她直率回答「超級難吃」，令好友非常驚訝，她大膽發言後趕緊補充說自己有喝酒，也有一些品項還可以，建東仍故意指著她，笑稱「下一個被超哥打的人」。而電玩實況主丁特前（26日）也上傳最新一支影片「直擊超甲組現場！」找來另兩位網紅令狐沖爺爺、瘋男晨灰一起查明真相，終於發現真正的問題，也狂虧她「醋飯天條了」、「超派鐵拳在等妳」。
肉乙事後回覆《NOWnews今日新聞》表示，「就醋飯真的不優（口感跟味道），生魚片吃起來沒有很新鮮，同行的觀眾吃完有過敏的現象，鮭魚生魚片口感吃起來散散的，鮭魚肚口感好一些，海瓜子湯我的沒有沙，但同行的友人好幾碗都有沙，蒸蛋口感不好，太多氣孔」，不過她也稱讚店員態度非常好。
而丁特則評價不同，他和令狐沖爺爺、瘋男晨灰等一行人到「超甲組海鮮丼飯」用餐，點了最貴620元的超派極上丼，他認為用料新鮮豐富，以台北市日料的價格還算合理，並大讚甜蝦、天使紅蝦好吃、沒腥味，生魚片厚度很厚，油脂分布漂亮，「難怪Toyz直播沒什麼罵，是真的罵不了」，4碗醋飯品質不一，他自己那碗粒粒分明，偏乾但很好吃，其他人的較為濕軟，如果店家能把醋飯品質控制得較一致，其實非常不錯。
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