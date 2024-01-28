皮膚科名醫晨跑時猝逝！醫提醒：食衣住行4面向預防「心臟驟停」

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自去年開始，因心臟衰竭、驟停而登上新聞版面的案例多，包括2023台北馬拉松有至少3位跑者心跳驟停（OHCA），以及旅日西武獅隊、中華職棒La New熊隊前投手張誌家也因心肌梗塞離世。
心臟內科醫師表示，運動過程中會讓血液往四肢肌肉集中、心臟血液相對不足，若氣溫特別低，運動健身的人體溫冷熱交替之下，更容易讓心臟出問題。
低溫對於相關風險具加成效應，運動過程中，體溫會明顯增加，若在外運動，外界溫度低，血管收縮會讓血流阻力更大、心臟打出血流時會更吃力，冷熱交替下，發生心肌梗塞、致命風險會更高。醫師指出，本身具有心臟疾患、肥厚性心肌病變等問題的民眾，更容易在這樣的高強度運動下，誘發相關病徵，且據統計，20歲以上的民眾中、有20%有冠狀動脈心臟病，但自己卻不知道。
心肌梗塞的高風險因子即一般所稱的「三高」族群，高血壓、高血脂、高血糖等，在環境劇烈變動，如溫差改變的情況下也會提高風險，但實際發生成因眾多，有些患者在發作前、運動的時候就會出現胸悶的症狀。
國健署過去曾指出，心血管疾病又被稱為「沉默殺手」，因為很多患者是在第一次發病後，才知道自己健康出了問題。尤其，高血壓、高血糖、高血脂是心血管疾病的三大危險因子，且「三高」患者未來得到心臟疾病的風險比一般人高，天冷及溫差過大時，特別容易促發心血管疾病。
不過，世界衛生組織（WHO）資料顯示，約8成的過早死亡其實是可以避免的。國健署提醒，民眾可以從衣、食、住、樂等4面向迎戰低溫，其中「衣」的部分，務必穿著保暖衣物，且加強頭頸部及四肢末端的保暖，跨年出遊的民眾應最外層可再添加具有防濕與防風功能的外套。
飲食方面，則建議民眾在佳節之際仍要飲食均衡，即使年末聚餐多，也要避免大吃大喝；另建議隨身攜帶溫開水以便隨時補充，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，攝取食物的溫度不要超過65度。平時在住家也不能忽略室內溫度過低對身體的影響，即使在家也要備妥保暖衣物在隨手可拿到的地方；如使用瓦斯爐或熱水器則應注意通風，避免一氧化碳中毒，如要泡溫泉應注意每次勿超過15分鐘、水溫勿超過40℃。建議最好在飲酒或吃大餐後，間隔2小時以上再泡，且結伴而行可相互照應。
醫師提醒，一旦出現疑似胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的中風症狀時，應立即就醫治療，或迅速撥打119搶回寶貴生命。