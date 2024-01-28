刁民酸菜魚3個老闆是同學！不怕合夥忌諱　員工年薪破百萬很敢給

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一同就讀台中僑光商業專科學校（現為僑光科大）的黃偉豪、許仁豪、張棟樑，三人雖然唸的是會計，卻對美食情有獨鍾，從學生時代就很常討論、交換對飲食餐點的觀感。自嘲被問「合夥容易不合的忌諱」好幾次，三人都是一笑置之，坦言就算偶爾吵架，但男生向來比較「就事論事」，講開就沒事。
📌慧眼獨具！今「酸菜魚」更勝水煮魚熱潮
有了「那個鍋」個人平價麻辣鍋經驗，在水煮魚盛行之際，卻看準「酸菜魚」潛力，從中國進口泡椒等辛香料，特別使用台灣本地產、自己獨家發酵的酸菜，打造「酸菜比魚好吃」的「秘罈酸菜魚」，淋上刁民獨特的花椒油還放入直徑52公分「比臉盆還要大」的深盤上桌，果然掀起話題；淋下滾燙熱油激起酸麻香辣滋味，很對台灣民眾嗜辣重口味的胃，圈粉無數。
目前全台擁有6家店舖的刁民酸菜魚，由於無法透過電話或網路訂位，每開一家餐廳都激起排隊盛況，更曾創下最久排隊5小時紀錄；北上繼信義店後，才插旗台北西門町開幕一個月，便吸引3萬人朝聖，營業額直逼2000萬元。
📌不只酸菜魚好吃！刁民炸雞、神級奶茶有戰小吃實力
對餐點相當有信心，經理張棟樑坦言「好吃才是重點」，直言「畢竟做餐飲的，食材好不好吃關乎走的長不長久」，對餐點相當嚴格的3位老闆，堅持「三個人都過關才會推出新菜」，忍不住笑稱「因此新菜推出的速度可說是很慢」。
但一出手便直接到位，近期才新推出的「完美蝦滑」研發長達一年，豪邁製作高達90%白蝦比例的蝦漿，現擠入盆現煮，俐落Q彈的鮮滑口感，很襯湯底，馬上晉升人氣必點排行；表皮十足爽脆、如薄殼般包覆著多汁軟嫩雞肉的「硬硬的炸雞雞」，讓不少人大讚比不少鹽酥雞名店好吃。
更不用說人氣「神級奶茶」、「四季水果茶」等店內飲料，一天可以賣出高達 600 杯，刁民簡直是被酸菜魚耽誤的飲料店。張棟樑說，刁民酸菜魚剛起步的半年其實很辛苦；雖然有自信，但的確沒料到如今全台爆紅的程度。他坦言「話題一下就會消失，好吃才是重點」，說三個老闆私下常開玩笑說「下半輩子要靠這個事業了」，一定會認真。
📌不靠百貨也自帶人潮！選址秘辛曝光
刁民酸菜魚每間餐廳天天門庭若市，張棟樑也大方分享開店哲學，「只挑黃金商圈好地段的三角窗位置，不靠百貨也能自帶人潮」，選址如此嚴格，只因「民眾經過熱門地點，就會不斷被提醒刁民在這」，每間餐廳都能為自己做足宣傳效果。
跨出台中先北上，台北繼信義區後再插旗西門町，刁民酸菜魚接下來將進軍南部，張棟樑透露「高雄已有不錯的地點正在斡旋中」；希望今年可以在南部開出1至2間店，而北台灣的板橋、竹北、桃園也都在考慮之列。
📌把員工當家人！幹部平均年薪破百萬很敢給
刁民酸菜魚三個老闆可是親力親為，在店內各個崗位都自己站過，每開一間新店都會如此親自去執行一遍，張棟樑說「要自己做過，才知道辛苦」；尤其台北相當於一次開出三間店，「真的很感謝他們」才能發展得好，當初跟著北上打拚的員工都能住在信義區宿舍。
堅持只開直營店的刁民酸菜魚，張棟樑分享，其實很多人來談加盟，「但我們比較沒有興趣，希望能守護員工，不要覺得做餐飲就很卑微」。但他也說，刁民的員工可是內外場都要會，哪一邊先做完份內的事，就要互相幫忙。
實際查詢人力銀行職缺薪資，刁民酸菜魚正職、儲備幹部開出起薪45～59K，張棟樑敢說「把員工當家人一樣」，透露「每個月發的業績獎金，多是萬元以上」；而幹部更是年薪破百萬、平均達120萬元。
他還透露，店內幹部也都是讓全員工自己選舉出來，最快竟有人一年就升上幹部。看大家對於優渥薪資與福利莫不眼睛一亮，張棟樑也苦笑地說，畢竟喊出「不當愚民、當刁民」的口號，又是餐飲服務業，現場難免真的會遇上用餐不愉快或消費糾紛等，「員工的心理精神層面也得有所承受」。