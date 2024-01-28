Super Junior銀赫要當台灣女婿！歌迷邀約「過年跟我回家見媽媽」

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東海表示：「大家今天開心嗎？我也很開心，2024年的第一個月來跟大家見面，我覺得很開心也很幸福，在新年的第一個月見面，很開心對吧？這次以SJ名義來見大家，真的非常幸福，接下來也會以SJ的身分為大家準備很多東西，大家會期待嗎？2024年應該有很多次來跟大家見面的機會，永遠在一起吧！最近SJ-D&E非常忙碌，因為要給大家帶來新專輯，所以正在努力準備中，我們接下來會以更好聽的歌曲來跟大家見面。我活到這年紀發現，能相信的人只有成員跟E.L.F.們，我就相信大家，2024年我會努力往前衝的。」
輪到藝聲發表感言，他說：「大家今天開心嗎？我也是！我其實去年年底來過（11月），今年年初又跟大家見面，感覺2024年之後只會發生好事。其實對我來說，隨著時間流逝、歲數增長，產生了不安的感覺，每當我有一些動搖，去年、今年都有，都是大家把我抓回來，雖然我可能無法明白大家的心意，雖然我有很多不足的對方，但我會努力理解大家的心意，也希望今年會度過幸福的一年，也會以新面貌來跟大家見面，謝謝，我愛你們。」
始源說：「大家，我是高雄男朋友始源，結束了，你們有開心嗎？剛剛前面成員都有說，接下來會常常來跟大家見面，請大家多多期待。我今天有一個感觸，本來覺得理所當然的事情，一個一個小事都覺得珍貴，就像你們陪伴我們一樣，之後當你們遇到幸福時，我們會成為你們的力量，『你們不是一個人，我們在一起，OK？你一定要記得』，聖經說信望愛（相信、希望、愛情），但最重要的是愛情，所以我是透過大家學到很多。」
提早來台旅遊的圭賢則表示：「這次真的覺得台灣是美麗的地方，我們以前不是待過台灣8個月嗎，跟大家累積了很多回憶，這次也讓我想到當時很多的事情，今年像往年一樣，希望跟大家創造更多美好回憶，我五月份會再來跟大家見面的，所以那個時候見面吧，明天台北見，恩E.L.F.，其實我喜歡你，我永遠愛你，謝謝。」
銀赫再次關心歌迷的體力：「大家辛苦了，謝謝大家，搖滾區的朋友們，腿還好嗎？不好對吧？回去之後好好休息、做點按摩，昨天、今天兩天E.L.F.準備很多食物，甚至還有按摩椅，我真的很舒適的按摩了，非常感謝你們。」東海對此搞笑表示：「你們推不開我們的！」銀赫繼續表示：「昨天、今天非常嗨，今年就多多見面吧，老婆，我愛你們。」
利特感慨的說：「我們SJ快出道20年了，但就算舞台結束，我們還是會煩惱跟未來，但我覺得我們還能繼續20年。」始源就調侃他「20年後你就60歲了」，利特就罵他「髮箍（FUCK YOU）」利特隨即正經發表感言：「我有句話要跟台灣E.L.F.說，你們為何這麼完美？不管是休息室的食物，連休息都有顧慮到，還有小車，我就看著大家準備的細節，真的能知道大家有多愛我們，就算大家永遠站在我們身邊，我也會一直握著你們的手，成為永遠的伴侶。」
原以為大家發表完感想，準備表演最後一首歌，豈料歌迷有為即將於2月3日、2月10日生日的圭賢、始源慶生，圭賢對此許願：「我的願望是希望E.L.F.跟成員都沒有病痛，健康度過今年。」始源說：「我補充，希望E.L.F.、成員都不要有壓力、心痛的是，只要有幸福的事！」利特又打槍始源：「適當的壓力對身體是好的！」再度笑翻全場。大家說完話後就以《Miracle》結束長達近3小時的表演。
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