三上悠亞「來台工作」開心曬台灣國旗！遭陸粉威脅取關罵髒話
日本女優三上悠亞退役後仍話題不斷，先是搭檔波多野結衣、相澤南、村上悠華以及素海霖演出《一路向西2 東京AV攻略》，昨（27）日她在IG分享近期受邀來台灣工作的點滴：「我投入很多工作，就像一場夢。」想不到僅僅是在文中放上「台灣國旗」圖案，就引來「小粉紅」中國大陸網友出征：「取關了，敗家娘們。」
記者黃雅琪／綜合報導
三上悠亞昨日在IG發文說：「從昨天開始我在台灣工作，今天在台灣是參觀商店的活動，好多人來參觀我很開心，謝謝從日本來看我的大家。」她分享近日來台工作心得，並在文中附上「台灣國旗」圖案，沒想到此舉卻引發中國大陸網友不滿開轟：「台灣是中國的懂嗎，下次記得換個國旗」、「那麼多人用過的X魚，還要求另一半薪水那麼多，你配嗎請問。」
其實中國大陸網友出征三上悠亞早已經不是第一次，2019年，她公開表示：「很喜歡台灣這個國家！」當時這番話就曾激怒小粉紅；2021年，三上悠亞在微博分享穿著漢服的影片，卻也因為露出事業線遭到出征。引退後仍然話題不斷的她，曾公開表示希望另一半年薪有3000萬至1億日圓（約新台幣650萬元至2120萬元），也成為熱門議題。
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