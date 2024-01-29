UBA賽事精華／世新大學第9勝人袋　僑光吞1勝12敗恐被降級

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鎮隊「双生配」陳將双、張俊生繼上役本季2度同場得分破20後，今天又各進2、4記三分球、各傳出6、7助攻、同拿18分，控衛李宗漢10分、3助攻，大一菜鳥曾睦軒5分3抄截，外援庫克9分10籃板。李宗漢說：「提前晉八強，肯定很爽，一步一步來，瞄準再闖四強。」
出身「綠色神盾」松山高中的曾睦軒說：「昨天松山贏南山，今天我們世新晉八強，雙贏，尤其UBA初嘗鮮，就有八強複賽可打，當然很high，但自己還要再加油。」助教王宣雲說：「開局表現不夠積極，很不應該，小唸一下後，第三節才緊繃神經。」
🏀僑光吞12敗 恐被降級
僑光累計1勝12敗，3人得分上雙，林緯樺三分球11投中6飆26分，兩年UBA雙新高，陳珀瑞15分、外援米利恩10分。
🏀上季第二健行 開季4度破百
義守開局也是壓著健行打，領先近10分，第一節25：19，上半場健行46：43反超，第三節32：18攻勢後，雙方再也沒擦出火花，3冠得主、上季第二健行，開季4度破百，101：78勝出，跨階段6連勝，累計11勝2敗。
健行5人得分上雙，劉丞勳三分球4投中3拿23分，連兩場至少23分，徐宏瑋13分，潘偉傑及大一菜鳥楊皓祥各12分，外援哈特威克16分9籃板。
🏀義守晉級唯有二連勝
義守3人上雙，余祥平三分球8中5得21分，大一菜鳥陳家詮2記三分球20分本季初入UBA最高，外帶7籃板6助攻4抄截，壬正文16分6籃板。義守累計6勝7敗，晉八唯一機會是29、30日最後兩戰2連勝世新、輔大，教練謝玉娟說，就平常心。
🏀政大瘋狂13連勝
四連霸的衛冕軍政大，主場面對總教練陳子威的老東家上季第四臺師，12人都得分、5人上雙，110：48快意13連勝，持續唯一不敗，也是連4場、開季8度破百，29、30日最後兩戰逢臺體、僑光科大，理應不會有啥懸念，陳子威說，希望順利2連勝，在自家關門，也即預賽15連勝頭一次在主場完工。