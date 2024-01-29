T1／卡森斯確定將先離台！台啤雲豹有意願續約　顏行書：要先撐住

UBA賽事精華／世新大學第9勝人袋　僑光吞1勝12敗恐被降級

▲世新庫克9分10籃板,世新大學也是108學年起連5季晉八（圖/大專體總提供）
▲世新庫克9分10籃板,世新大學也是108學年起連5季晉八（圖/大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度UBA大專籃球聯賽男一級預賽，前段班的世新、健行，分別擊敗僑光科大、義守大學，世新第9勝人袋，累計9勝4敗，繼衛冕軍政大、健行、虎科之後，拿到第4張八強門票，也是108學年起連5季晉八。

我是廣告 請繼續往下閱讀
但世新開局熱機稍慢，第一節13：25、第二節19：31兩度落後12分，僑光久違的第2勝似看到一絲絲希望，但上半場追成41：47差6分的上季第三，第三節回敬27：9攻勢，超車後雙方即再無懸念，最終94：70成交。

鎮隊「双生配」陳將双、張俊生繼上役本季2度同場得分破20後，今天又各進2、4記三分球、各傳出6、7助攻、同拿18分，控衛李宗漢10分、3助攻，大一菜鳥曾睦軒5分3抄截，外援庫克9分10籃板。李宗漢說：「提前晉八強，肯定很爽，一步一步來，瞄準再闖四強。」

出身「綠色神盾」松山高中的曾睦軒說：「昨天松山贏南山，今天我們世新晉八強，雙贏，尤其UBA初嘗鮮，就有八強複賽可打，當然很high，但自己還要再加油。」助教王宣雲說：「開局表現不夠積極，很不應該，小唸一下後，第三節才緊繃神經。」

🏀僑光吞12敗　恐被降級

僑光累計1勝12敗，3人得分上雙，林緯樺三分球11投中6飆26分，兩年UBA雙新高，陳珀瑞15分、外援米利恩10分。

🏀上季第二健行　開季4度破百

義守開局也是壓著健行打，領先近10分，第一節25：19，上半場健行46：43反超，第三節32：18攻勢後，雙方再也沒擦出火花，3冠得主、上季第二健行，開季4度破百，101：78勝出，跨階段6連勝，累計11勝2敗。

健行5人得分上雙，劉丞勳三分球4投中3拿23分，連兩場至少23分，徐宏瑋13分，潘偉傑及大一菜鳥楊皓祥各12分，外援哈特威克16分9籃板。

🏀義守晉級唯有二連勝

義守3人上雙，余祥平三分球8中5得21分，大一菜鳥陳家詮2記三分球20分本季初入UBA最高，外帶7籃板6助攻4抄截，壬正文16分6籃板。義守累計6勝7敗，晉八唯一機會是29、30日最後兩戰2連勝世新、輔大，教練謝玉娟說，就平常心。

🏀政大瘋狂13連勝

四連霸的衛冕軍政大，主場面對總教練陳子威的老東家上季第四臺師，12人都得分、5人上雙，110：48快意13連勝，持續唯一不敗，也是連4場、開季8度破百，29、30日最後兩戰逢臺體、僑光科大，理應不會有啥懸念，陳子威說，希望順利2連勝，在自家關門，也即預賽15連勝頭一次在主場完工。

UBA／衛冕軍政治大學孤獨求敗！　預賽15連勝要追求「完美」

UBA賽事精華／世新錯過連10場破百仍暫獲10連勝　文化同步跟進

UBA／連文鈴讀秒關鍵三分彈　佛光中止對臺師8連敗、連16季晉八強

UBA賽事精華／世新、文化同日雙位數大勝　清華、臺大為保級憂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞