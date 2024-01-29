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農曆年前發紅包！「租金補貼」40.3萬戶2/2入帳　最高領取8000元

▲租屋族過年前領大紅包，「租金補貼」約40.3萬戶將於2月2日入帳，最高領取8千元。（示意圖／記者林志怡攝）
▲租屋族過年前領大紅包，「租金補貼」約40.3萬戶將於2月2日入帳，最高領取8千元。（示意圖／記者林志怡攝）

記者黃韻文／綜合報導

過年前領大紅包啦！行政院推出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，下一波「租金補貼」將在2月2日入帳，內政部國土署指出，約有40.3萬戶可領到，租金最高補貼8000元。

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內政部國土署說明，租金補貼採「隨到隨辦」方式，並於每月分兩次入帳，分別是每月3、4日，以及20、21日，由於下一波入帳日是2月3日，恰好是周六，故提前到2月2日，估計40.3萬戶可在農曆年前領到租金補貼，補貼金額為2000元至最高8000元。

▲內政部300億元中央擴大租金補貼專案計畫至今年底。（圖／內政部）
▲內政部300億元中央擴大租金補貼專案計畫至今年底。（圖／內政部）
「300億擴大租金補貼方案」至今年12月31日下午5時前都能申請，依申請人身分與租屋縣市別，提供每戶每月2000元至8000元不等的租金補貼，單身、新婚、育兒家庭、弱勢或學生等4類人再享最高1.8倍加碼，相當最高領1萬4400元。

申請「租金補貼」不需經過房東同意，也不用提供房東資料。特別的是，這次補貼對象擴大到18歲以上的租屋族群。民眾若欲線上申請，備妥「身分證、健保卡、存摺影本、租賃契約書檔案」，到「300億元中央擴大租金補貼專區」申請即可。

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國土署提到，專案計畫目標是50萬戶，若是最後申請戶數超過50萬戶，將報請行政院核定，民眾從提交申請後，約需2個月的核准作業時間。

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