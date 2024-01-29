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35年《巧連智月刊》3/1後停止受理訂閱！商品將轉型　家長狂喊1句

▲巧虎最初是在兒童學習月刊《巧連智》上的主角，後續推出電視動畫後也成為家喻戶曉的卡通偶像。（圖／取自巧虎好朋友（巧連智）臉書）
▲巧虎最初是在兒童學習月刊《巧連智》上的主角，後續推出電視動畫後也成為家喻戶曉的卡通偶像。（圖／取自巧虎好朋友（巧連智）臉書）

記者潘毅／綜合報導

卡通人物「巧虎」是許多人童年的偶像！巧虎最初是在兒童學習月刊《巧連智》上的主角，後續推出電視動畫後也成為家喻戶曉的卡通偶像。不過今（29）日《巧連智月刊》巧連智在臉書和官網發出公告，宣布商品轉型。

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《巧連智月刊》在官網上宣布，因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，《巧連智月刊》將於3月1日起停止受理新訂閱和續訂，而訂閱中的讀者，收書權益不受影響，《巧連智月刊》將持續出刊至訂閱到期的期數。

▲今（29）日《巧連智月刊》巧連智在臉書和官網發出公告，宣布商品轉型。（圖／取自巧虎好朋友（巧連智）臉書）
▲今（29）日《巧連智月刊》巧連智在臉書和官網發出公告，宣布商品轉型。（圖／取自巧虎好朋友（巧連智）臉書）
巧連智公告中也提到，孩子成長最需要的生活自理、品格禮貌、智育養成等黃金學習內容，將會以全新樣貌與大家見面；巧虎商品、英語/語文/數學等學習商品、巧虎舞台劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業也將持續運營，陪伴親子共享成長學習的喜悅。

不過未來紙本載體將消失，也讓不少家長直呼：「紙本真的比較適合孩子，現在平時的3C已經讓他們太傷眼睛了」、「明確感受到時代的變遷」、「希望繼續維持紙本，小朋友每個月都很期待」、「希望繼續有紙本月刊和教具！小孩每個月都很期待」。

巧連智完整公告如下：

巧連智商品轉型月刊停止受理訂閱公告

親愛的大朋友、小朋友：

《巧連智月刊》自1989年創刊以來，陪伴臺灣183萬個育兒家庭快樂成長，共同創造許多歡樂的時光，感謝您一直以來對《巧連智月刊》的支持與肯定。因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，巧連智將進行事業策略調整和月刊商品轉型，邁向新階段的起點。

《巧連智月刊》將於2024年3月1日起停止受理新(續)訂閱。訂閱中的朋友們請放心，您的收書權益完全不受影響，《巧連智月刊》將持續出刊至您訂閱到期的期數。

請您放心！孩子成長最需要的生活自理、品格禮貌、智育養成等黃金學習內容，將會以全新樣貌與大家見面；巧虎商品、英語/語文/數學等學習商品、巧虎舞臺劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業也將持續運營，陪伴親子共享成長學習的喜悅。

巧連智對臺灣兒童教育付出的初心不曾改變。巧虎將信守對孩子的承諾，以多元的形態，在不同的場合，繼續與大、小朋友們一起編織美好的未來。請繼續支持我們！謝謝您！

總經理 小沼和幸 2024.01.29

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