神秘店驚見adidas「下殺1.5折」！鐵門半開人龍照排爆 原因曝光
鐵門拉下來一半，生意照樣強強滾！近期有桃園八德民眾目睹，當地交通要道廣福路上有一間店面，明明鐵門拉下來一半，卻還是吸引大批人潮在外排隊等待入店，不禁好奇這是賣什麼東西，這麼吸引人？隨後也有在地人解答真相，是與先前家樂福中原店火災有關，裡面還能看到大量adidas商品下殺，最低甚至有1.5折優惠出現。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團《記憶八德》上發文提出疑問：「為什麼賣東西鐵門不能開？」只見店家現場門口的藍色鐵門呈現半開的情況，裡面卻已經擠滿了人潮，而門外還有大批的排隊民眾，正守秩序的排隊，等待入場。
貼文曝光後，隨即有在地人解答，這間店裡面擺滿了大量的adidas商品，都是先前家樂福中原店火警的「煙損品」進行出清，價格從3.5折到超殺的1.5折都有，當季產品也相當多。
而不少前往購買的民眾也分享經驗談「真的很多人，價格也很便宜」、「真的便宜，花車1.5折、放在地上的3.5折，都是盒子被煙燻而已，打開都是新的」、「最後買了四雙鞋，折扣完不到4800元，但鞋盒都是灰，建議要準備濕紙巾」，也有現場客人回報最新近況，因為價格優惠高，目前現場商品有許多只剩下零碼，預計下週還有機會進行補貨。
桃園中壢區的家樂福中原店在去年12月3日凌晨3時59分時，因為3名天兵顧客用殺蟲劑噴向點火的打火機，導致賣場內燃起大火，至今仍停業中。家樂福中原店火警後初步預估損失不含每日營業額已突破3億元，除了起火樓層外，高溫、濃煙影響包括地下一樓、二樓，地上一至三樓，所有地板都因高溫損壞，且為了維持現場，等保險評估理賠，賣場恢復正常營業還得再等等，中原店為家樂福分店年營收排行第6，農曆年檔期仍無法營業，會讓中原店年營收直接損失逾2成。