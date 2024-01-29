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《巧連智月刊》將停刊！一堆家長搶續訂　作家曝「巧虎神威」內幕

▲今（29）日《巧連智月刊》宣布商品轉型，紙本月刊恐將成為絕響，消息一出立刻讓大批家長崩潰。（圖／取自《巧連智月刊》臉書）
▲今（29）日《巧連智月刊》宣布商品轉型，紙本月刊恐將成為絕響，消息一出立刻讓大批家長崩潰。（圖／取自《巧連智月刊》臉書）

記者潘毅／綜合報導

《巧連智月刊》發行已經35年之久，刊物中的主角「巧虎」，更已經是橫跨30多年的兒童界巨星，許多人都是由巧虎陪伴長大。不過今（29）日《巧連智月刊》宣布商品轉型，紙本月刊恐將成為絕響，消息一出立刻讓大批家長崩潰，作家柳喪彪也是忠實訂戶之一，更詳細分析出「巧虎神威」帶給家長的助益。

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《巧連智月刊》今（29）日在官網上宣布，因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，《巧連智月刊》將於3月1日起停止受理新訂閱和續訂，而訂閱中的讀者，收書權益不受影響，《巧連智月刊》將持續出刊至訂閱到期的期數。

▲今（29）日《巧連智月刊》巧連智在臉書和官網發出公告，宣布商品轉型。（圖／取自巧虎好朋友（巧連智）臉書）
▲今（29）日《巧連智月刊》巧連智在臉書和官網發出公告，宣布商品轉型。（圖／取自巧虎好朋友（巧連智）臉書）
《巧連智月刊》的公告就在家長圈投下震撼彈，知名兩性作家柳喪彪也在臉書上透露，自己得知消息後，本以為只是以為是改成電子書形式，但在聯繫《巧連智》官方後才驚覺：「現在每個月孩子都很期待的巧虎玩具+影音，台灣的小朋友之後就都看不到了，而在明年三月以後，也就沒有了！」柳喪彪也半開玩笑比喻，巧連智即將停止發行月刊的消息，「在兒童界的重磅程度，堪比安室奈美惠息影吧！」

柳喪彪也表示，自消息出來後，大批家長「衝去巧連智官網後，就跟搶買安室奈美惠最後一場演唱會門票一樣，整個官網呈現炸掉的狀態，於是大家又轉向line官方帳號訂購」，而目前社群間回報的狀況是，舊用戶已經不能續訂了，但新用戶可以訂，所以大家現在紛紛都用新用戶來訂，有的聰明媽媽還會加一歲來訂，到時收到比較大年齡的版本就先收起來，隔年再一個月一個月的拿出來給孩子

▲鍾欣凌（左）合體小朋友之神巧虎。（示意圖／巧連智提供，2017.06.07）
▲鍾欣凌（左）與小朋友之神巧虎過往合影。（示意圖／巧連智提供，2017.06.07）
至於為何巧虎能有這般魅力？柳喪彪也分享自己的實際體驗：「巧虎玩具會搭配年齡去設計對應的教學，並且會跟每個月的影音有所連結，因此巧虎玩具被玩的壽命，通常都會比其他玩具更久，因為跟影音有互動，會讓孩子更有參與感」，此外，巧虎影音教學大多都是讓孩子學習一些良好的生活習慣。比如刷牙、上廁所、說謝謝、說愛你...等等等，也因為巧虎學會了很多生活用語，即便這些平常家長自己也都會教，但有時候搬出「虎神」的效果真的就是不一樣。


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