UBA賽事精華／四強政大、健行、虎科、世新再勝　八強列車二搶一

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這也是政大連5場、開季14戰9度得分破百，再寫隊史新猷，12人都得分，外援莫巴耶32分16籃板，打13場10度「雙十」，吳志鍇14分、大一菜鳥林子皓11分，宋昕澔兩季來最高的10籃板，首度上雙，外帶5助攻，臺體大一菜鳥中鋒郭俊言16分、張志豪13分、羅楷翔12分。
八強列車臺師、臺體二搶一
隨者強者恆強，中段班球隊無力搖撼列強，繼上述四強早已提前晉級後，又有9勝5敗的國體，同為8勝6敗的輔大、臺藝，同日晉級八強，最末一席將由同為7勝7敗的臺師、臺體二搶一。
臺師稍占上風，因他們已以70：60贏臺體，比對戰有優勢，末役臺師對世新、臺體對健行，兩隊都贏或都輸，悉由臺師晉級，也即臺體一輸球，臺師就晉八，臺體得自己贏健行，並靠臺師輸世新，臺體8勝優於臺師的7勝，才能八強末班。
義守、高師無緣八強
義守29日力戰小輸世新，最後希望破滅，累計6勝8敗，確定連兩季無緣八強，高師雖贏臺科，也是6勝8敗，一樣連3季無緣八強，因30日末役即便義守贏輔大、高師贏臺藝，同為7勝8敗，因比對戰或勝負分，兩隊都會被臺師、臺體比下，因而雙雙退出末席的競爭行列。
健行科大再度破百、僅次於政大
健行109：67輕取僑光科大，5度破百，累計12勝2敗，即便末役贏臺體，最多13勝，已追不上政大，但只要最終戰贏臺體，就篤排第二，此役5人得分上雙，劉丞勳三分球7中5拿23分，連3場至少23分，近況火熱。
僑光降二級 1勝13敗墊底
下季得降回二級的僑光，累計1勝13敗，確定在16隊墊底，巴西外援米利恩23分、潘念龍15分、林緯樺10分。
虎科與健行爭老二
虎科6人得分上雙，108：66大勝文化，與健行同為12勝2敗，上季第七文化累計5勝9敗，確定無緣八強，但下季可留在一級。
文化大學恐被降二級
國體81：66擊敗南應科大，斷了南應保級的最後希望，因南應如贏，第4勝入袋，末役再贏文化，兩隊同為5勝10敗，南應還有靠對戰關係保級，把文化擠落至二級，但南應此役一輪國體，累計3勝11敗，即便明30日贏文化，最多也是4勝，確定掉級。
國體連11季晉八強
少了傷兵陳冠中的上季第六國體，跨階段4連勝，近況奇佳，累計9勝5敗，102學年起已連11季晉八強，含106學年隊史首冠，此役4人上雙，本季由臺師轉來的廖偉皓19分，轉隊後最高分，南應許詠森18分、陳淵文11分、洪瑋澤10分。