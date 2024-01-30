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UBA賽事精華／四強政大、健行、虎科、世新再勝　八強列車二搶一

▲政大莫巴耶轟下32分、16籃板，13場10度「雙十」。（圖／大專體總提供）
▲政大莫巴耶轟下32分、16籃板，13場10度「雙十」。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

四強政大、健行、虎科、世新各下一城，含尋求四連霸的衛冕軍政大，主場119：60輕取臺體，快意14連勝，提前拿到預賽第一，也是109學年起連4季當預賽龍頭，今(30)日末役逢僑光科大，將尋求15連勝，也是第一次在主場拿下預賽第一，因上季同為15連勝，但末役是在健行科大贏球，也即客場拿第一。

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政大有望15連勝封關

這也是政大連5場、開季14戰9度得分破百，再寫隊史新猷，12人都得分，外援莫巴耶32分16籃板，打13場10度「雙十」，吳志鍇14分、大一菜鳥林子皓11分，宋昕澔兩季來最高的10籃板，首度上雙，外帶5助攻，臺體大一菜鳥中鋒郭俊言16分、張志豪13分、羅楷翔12分。

八強列車臺師、臺體二搶一

隨者強者恆強，中段班球隊無力搖撼列強，繼上述四強早已提前晉級後，又有9勝5敗的國體，同為8勝6敗的輔大、臺藝，同日晉級八強，最末一席將由同為7勝7敗的臺師、臺體二搶一。

臺師稍占上風，因他們已以70：60贏臺體，比對戰有優勢，末役臺師對世新、臺體對健行，兩隊都贏或都輸，悉由臺師晉級，也即臺體一輸球，臺師就晉八，臺體得自己贏健行，並靠臺師輸世新，臺體8勝優於臺師的7勝，才能八強末班。

▲世新庫克9分10籃板。（圖／大專體總提供）
▲世新庫克9分10籃板。（圖／大專體總提供）
義守、高師無緣八強

義守29日力戰小輸世新，最後希望破滅，累計6勝8敗，確定連兩季無緣八強，高師雖贏臺科，也是6勝8敗，一樣連3季無緣八強，因30日末役即便義守贏輔大、高師贏臺藝，同為7勝8敗，因比對戰或勝負分，兩隊都會被臺師、臺體比下，因而雙雙退出末席的競爭行列。

健行科大再度破百、僅次於政大

健行109：67輕取僑光科大，5度破百，累計12勝2敗，即便末役贏臺體，最多13勝，已追不上政大，但只要最終戰贏臺體，就篤排第二，此役5人得分上雙，劉丞勳三分球7中5拿23分，連3場至少23分，近況火熱。

僑光降二級 1勝13敗墊底

下季得降回二級的僑光，累計1勝13敗，確定在16隊墊底，巴西外援米利恩23分、潘念龍15分、林緯樺10分。

虎科與健行爭老二

虎科6人得分上雙，108：66大勝文化，與健行同為12勝2敗，上季第七文化累計5勝9敗，確定無緣八強，但下季可留在一級。

文化大學恐被降二級

國體81：66擊敗南應科大，斷了南應保級的最後希望，因南應如贏，第4勝入袋，末役再贏文化，兩隊同為5勝10敗，南應還有靠對戰關係保級，把文化擠落至二級，但南應此役一輪國體，累計3勝11敗，即便明30日贏文化，最多也是4勝，確定掉級。

國體連11季晉八強

少了傷兵陳冠中的上季第六國體，跨階段4連勝，近況奇佳，累計9勝5敗，102學年起已連11季晉八強，含106學年隊史首冠，此役4人上雙，本季由臺師轉來的廖偉皓19分，轉隊後最高分，南應許詠森18分、陳淵文11分、洪瑋澤10分。

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