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獨家／卡森斯已完成工作證申請　未來能否返台卡在「個人行程」

▲卡森斯已完成工作證申請，未來入境台灣打球已不成問題。（圖／記者陳明中攝）
▲卡森斯已完成工作證申請，未來入境台灣打球已不成問題。（圖／記者陳明中攝）

記者廖聿偉/綜合報導

T1職籃聯盟台啤雲豹洋將「表弟」卡森斯結束了短期合約，打完4場例行賽，預計在今(30)日打完跨聯盟交流賽後就會離台，球迷好奇卡森斯是否再回台灣打球?根據最新消息指出，卡森斯已完成工作證申請，未來入境台灣打球不成問題。

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擁有豐富NBA資歷的卡森斯，在台灣籃壇掀起「表弟風暴」，不僅人氣高，且4場比賽替雲豹拿下3場勝利，場均上陣近30分鐘，攻下22分、11.8籃板和5.5助攻，也幫助球隊攻頂。

卡森斯日前被問到續約與否時曾表態，「很享受在台灣打球的時光，至於未來是否重返雲豹，一切順其自然。」

▲卡森斯在2月和4月都有個人行程，能否配合球隊運作，仍是未知數，（圖／記者陳明中攝）
▲卡森斯在2月和4月都有個人行程，能否配合球隊運作，仍是未知數，（圖／記者陳明中攝）
桃園雲豹與卡森斯積極洽談中

據了解，桃園雲豹積極與卡森斯洽談，也期盼他能繼續為雲豹效力，但目前卡在卡森斯在2月和4月都有個人行程，能否配合球隊運作，仍是未知數。

雲豹執行長張建偉透露，「卡森斯非常適合雲豹體系，也是洋將最佳人選，即使球隊有在洽談其他大咖洋將，但都未必能像卡森斯一樣，如此融入球隊。」

▲台啤永豐雲豹洋將卡森斯。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）
▲台啤永豐雲豹洋將卡森斯。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）
卡森斯非常適合雲豹　其他NBA球員也未必能及

目前戰績11勝5敗、排名第一的桃園雲豹，要晉級季後賽應不成問題，能否問鼎隊史首冠，卡森斯的回歸將成為關鍵因子。張建偉說，「卡森斯不僅球技出色，和教練團和隊友都相處融洽，球隊會持續接觸，還是要尊重卡森斯的想法，但若他願意回歸，對球隊絕對是大大的加分。」

啤雲豹營運長顏行書則表示，卡森斯打完和新竹攻城獅的交流賽後隔天就會離台，二月不會在台灣，球隊現在正在和他洽談續約事宜，也有想要留人的打算，不過也強調NBA的球員行程多且複雜，目前都還不確定卡森斯一定能回歸。

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