獨家／卡森斯已完成工作證申請　未來能否返台卡在「個人行程」

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卡森斯日前被問到續約與否時曾表態，「很享受在台灣打球的時光，至於未來是否重返雲豹，一切順其自然。」
桃園雲豹與卡森斯積極洽談中
據了解，桃園雲豹積極與卡森斯洽談，也期盼他能繼續為雲豹效力，但目前卡在卡森斯在2月和4月都有個人行程，能否配合球隊運作，仍是未知數。
雲豹執行長張建偉透露，「卡森斯非常適合雲豹體系，也是洋將最佳人選，即使球隊有在洽談其他大咖洋將，但都未必能像卡森斯一樣，如此融入球隊。」
卡森斯非常適合雲豹 其他NBA球員也未必能及
目前戰績11勝5敗、排名第一的桃園雲豹，要晉級季後賽應不成問題，能否問鼎隊史首冠，卡森斯的回歸將成為關鍵因子。張建偉說，「卡森斯不僅球技出色，和教練團和隊友都相處融洽，球隊會持續接觸，還是要尊重卡森斯的想法，但若他願意回歸，對球隊絕對是大大的加分。」
啤雲豹營運長顏行書則表示，卡森斯打完和新竹攻城獅的交流賽後隔天就會離台，二月不會在台灣，球隊現在正在和他洽談續約事宜，也有想要留人的打算，不過也強調NBA的球員行程多且複雜，目前都還不確定卡森斯一定能回歸。
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