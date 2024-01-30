友傳「LINE新貼圖」她狂尖叫！恐怖款式瘋傳　用戶集體檢舉求下架

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只見貼出的貼圖款式，一款名為「Ghost Face Man POP UP」是比較像是表情血腥的鬼圖；而另一款則是名為「JUMP Scare Ghost」是像是日本鬼娃恐怖片主角的陰森感，而且兩組價格都還要大約台幣70元，以原創貼圖來說其實不算便宜， 而且兩組貼圖都還會動，看起來又更為逼真。
貼圖曝光後，不少LINE用戶看了非常傻眼「這個到底怎麼過審的啊？真的太誇張」、「很多人只要文字打到相關字眼就不能過了，這個每張都是血腥圖片竟然可以過？」、「我自創貼圖也被退了好幾次，結果這種竟然可以過.....」、「會傳這種貼圖的朋友，我會直接封鎖他」、「有次朋友傳連結到群組說是好笑的，點進去是嚇人的，我直接退群，還被私訊問是不是開不起玩笑，我就是開不起」。
而也有不少用戶目前已經到LINE官方的貼圖小舖對該兩組貼圖進行檢舉，希望LINE官方能夠儘速處理，認為如果這種貼圖可以上架，對其他曾經被退件的創作者來說很不公平。
事實上，近幾年LINE這種全螢幕的貼圖非常盛行，主打的是貼圖全螢幕呈現感受，不少人都喜歡使用，不過如果對於這類貼圖感到厭煩，或者也害怕被這種惡整貼圖嚇到的話，其實可以關掉貼圖全螢幕顯示，用戶只要先到「設定」點選「貼圖」之後，選擇「自動播放特效」裡面就可以點選按鈕關閉「全螢幕貼圖／特效貼圖」囉！