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友傳「LINE新貼圖」她狂尖叫！恐怖款式瘋傳　用戶集體檢舉求下架

▲LINE是台灣人最常使用的社交通訊軟體，其中LINE貼圖推陳出新，讓許多人一組買過一組。（圖／記者陳明中攝）
▲LINE是台灣人最常使用的社交通訊軟體，其中LINE貼圖推陳出新，讓許多人一組買過一組。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

LINE是台灣人最常使用的傳訊APP，不僅是拿來辦公、聯絡親友，上面多種可愛的LINE貼圖更是讓人買過一組又一組。不過近日，就有網友分享，表示有朋友傳給他新買的「LINE貼圖」，結果讓她打開之後在路邊嚇到尖叫，不少人看了款式之後紛紛傻眼「有人敢傳這個給我！我就封鎖他」，也引發LINE官方貼圖款式審核標準不一，許多用戶已經開始集體檢舉該可怕貼圖，要求下架。

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一名女網友日前在「Dcard」貼文指出「前陣子LINE的貼圖小舖，不知道為什麼出現很多很可怕會有鬼或血的貼圖，看了都好毛，而且這些貼圖會是會動的，想說應該不會有人買，結果今天就有人傳那個貼圖嚇我，我直接在路邊嚇到叫出來，真的很生氣......為什麼這種貼圖會通過官方審核成功啊？」

只見貼出的貼圖款式，一款名為「Ghost Face Man POP UP」是比較像是表情血腥的鬼圖；而另一款則是名為「JUMP Scare Ghost」是像是日本鬼娃恐怖片主角的陰森感，而且兩組價格都還要大約台幣70元，以原創貼圖來說其實不算便宜， 而且兩組貼圖都還會動，看起來又更為逼真。

▲LINE最近有兩款自創恐怖貼圖上架，有網友遭到朋友惡整氣炸，不少用戶也開始檢舉要求下架。（圖/Dcard）
▲LINE最近有兩款自創恐怖貼圖上架，有網友遭到朋友惡整氣炸，不少用戶也開始檢舉要求下架。（圖/Dcard）
貼圖曝光後，不少LINE用戶看了非常傻眼「這個到底怎麼過審的啊？真的太誇張」、「很多人只要文字打到相關字眼就不能過了，這個每張都是血腥圖片竟然可以過？」、「我自創貼圖也被退了好幾次，結果這種竟然可以過.....」、「會傳這種貼圖的朋友，我會直接封鎖他」、「有次朋友傳連結到群組說是好笑的，點進去是嚇人的，我直接退群，還被私訊問是不是開不起玩笑，我就是開不起」。

而也有不少用戶目前已經到LINE官方的貼圖小舖對該兩組貼圖進行檢舉，希望LINE官方能夠儘速處理，認為如果這種貼圖可以上架，對其他曾經被退件的創作者來說很不公平。

事實上，近幾年LINE這種全螢幕的貼圖非常盛行，主打的是貼圖全螢幕呈現感受，不少人都喜歡使用，不過如果對於這類貼圖感到厭煩，或者也害怕被這種惡整貼圖嚇到的話，其實可以關掉貼圖全螢幕顯示，用戶只要先到「設定」點選「貼圖」之後，選擇「自動播放特效」裡面就可以點選按鈕關閉「全螢幕貼圖／特效貼圖」囉！

▲LINE設定打開貼圖欄位之後，點選「自動播放特效」就可以選擇關閉全螢幕貼圖特效囉！（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲LINE設定打開貼圖欄位之後，點選「自動播放特效」就可以選擇關閉全螢幕貼圖特效囉！（圖/記者張嘉哲翻攝）

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