蔡阿嘎發年終獎金了！「工作室最強福利」意外曝光　觀眾瘋搶應徵

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不過今年比較不著重在數字上面，而也因為工作室很多都是老員工，所以領過幾次後，看到數字似乎都沒有往年驚訝。但值得一提的是，蔡阿嘎在影片一開始就表示，自己8點多就進公司，就是為了要埋伏同事，因為工作室是採取「彈性上班」，所以抓不準同事什麼時候來。
蔡阿嘎也補充說明「我們的彈性上班，最早是8點多就可以來，最晚是12點多，只要你一天上滿9小時就好，結果我們現在8點多來，可能要一路等到12點」，而一開始最早到的是「好里家秘書長亞瑟」，他9時30分到工作室，也等於蔡阿嘎等了1個多小時，而最晚到的剪接師「驊」，下午13時10分才抵達，讓蔡阿嘎拍完驊的反應後，也抱著二伯大喊「下班啦！」
影片曝光後，不少觀眾紛紛表示「什麼神仙公司啊.....可以這樣彈性上下班」、「台灣有良心的好老闆」、「這個彈性工時，想問還有職缺嗎」、「大頭佛的工作室真的很彈性，只要每日上滿9H，晚點上班都沒關係」、「每年都在等這一部，但每年都應徵不上XD」、「彈性上下班的福利太讚了吧，想早下班就下班，想晚下班可以睡晚一點」。
至於蔡阿嘎發給員工年終獎金是多少錢，雖然一直都沒公開過，但在去年的影片中，其實有洩露出端倪。去年是讓員工想要多少年終獎金自己寫，再依照蔡阿嘎跟二伯原定擬好的年終數字做對比，像是資深員工Laura寫下自己想要的年終獎金，經過對比之後，Laura的年終獎金竟然是「自己寫下的數字+26萬」；後續還有不滿一年的員工寫下數字對比後，蔡阿嘎在白板上寫下「自己寫的數字+9萬」，讓該位員工直接傻眼，甚至喜極而泣。