獨食商機年逾5000億元！築間再創韓式烤肉新品牌　朴庶插旗基隆

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築間餐飲集團持續看好「獨食商機」，挾著這股氣勢，今年再創立主打韓式個人烤肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」插旗基隆，2月3日17:30開幕營運，並推出開幕當天內用整單5折優惠。「朴庶韓國烤肉公社」不僅是第2個韓國烤肉品牌，也是集團的第5個燒肉品牌，更是基隆潮境公園及八斗子漁港知名景點的第4家門店，車程3分鐘距離內還有「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「築間酸菜魚」，不管是吃鍋、吃燒肉通通有。
築間指出，全新品牌「朴庶韓國烤肉公社」插旗「基隆」，推出獨家主打「個人韓式烤肉」，取自韓語「拍手」諧音，藉由趣味的職場日常發揚朴庶烤肉公社的烤肉文化打造「讓人忍不住拍手的韓國味！」餐點部分提供35款套餐、8道韓系小菜及20款酒水飲品。主餐部分，有雙拼的豐富享宴(牛五花Ｘ豬五花套餐）或是單獨品嘗「極上牛肋小排」的精緻原味，每份套餐均附越光米飯，湯品可以選擇「朴氏蔘雞湯」或是濃郁潤喉「大發雪濃湯」，寒冬裡的暖胃首選，非常值得分享給身邊家人朋友。
另外，築間提到，「朴庶韓國烤肉公社」推薦的「極上和牛專務理事」套餐有A5和牛、牛小排、伊比利豚、白蝦及圓鱈。A5和牛，肉汁飽滿濃郁、入口即化，配上韓式沾醬，牛油香氣唇齒留香，令人驚豔；推薦品項「海鮮室長」，豐盛的鱸魚、海蝦、鮮蚵等海味拼盤，身處基隆，五感皆能感受滿滿鮮味。加價升級內容也有韓國麻藥溏心蛋、韓式雪蟹膏拌飯等。
築間說明，「朴庶韓國烤肉公社」首店基隆北寧店規劃46個席次，用餐座位區分別規畫分單人、雙人、4人及6人座位，專屬個人烤爐座位設計，室內設計兼容韓式傳統美學與年輕的活潑元素，一人獨烤、或想多人聚餐同樂都沒問題。延續「紫木槿韓國烤肉」精緻美味，同時以更實惠的價格，讓小資族們能輕鬆享「韓食」。